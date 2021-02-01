Trump Azil Davasına Günler Kala Yeni Savunma Ekibini Belirledi

Eski Başkan Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, Senato'da görülecek ikinci azil davasında kendisini yeni bir hukuk ekibinin savunacağını açıkladı.

Televizyon programlarında sık sık hukuki konularda görüşlerini bildirmesiyle tanınan savunma avukatı David Schoen ve Pennsylvania eyaleti eski bölge savcısı Bruce Castor, önümüzdeki hafta Senato'da başlayacak olan azil davasında Trump'ı temsil edecek. Bruce Castor, ünlü komedyen Bill Cosby'yi hakkında açılan cinsel saldırı davasında suçlu bulmadığı için yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Trump'ın ofisi aracılığıyla yapılan açıklamada her iki avukat da eski Başkan'ı savunmaktan onur duyacaklarını belirtti.

Avukat Bruce Castor, "Anayasamızın gücü, tarihimizde daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir sınavla karşı karşıya. Tüm zamanlar için yazılmış olan bu anayasa, her zaman olduğu gibi bir kez daha partizanlık karşısında galip gelecektir" dedi.

Trump'ın Senato'daki azil davasında savunma yapacak hukuk ekibinin başında Güney Carolina eyaletinden önde gelen iki avukat, Butch Bowers ve Deborah Barbier'ın yer alması bekleniyordu. Ancak Bowers ve Barbier, davada izlenecek hukuki strateji konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Trump ile yollarını ayırdı.