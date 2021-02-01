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Trump Azil Davasına Günler Kala Yeni Savunma Ekibini Belirledi

01.02.2021 16:54 | Son Güncelleme:
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Trump Azil Davasına Günler Kala Yeni Savunma Ekibini Belirledi

Daha önceki savunma ekibi ve Trump, dava sürecinde izlenecek hukuki strateji konusunda çıkan anlaşmazlık yollarını ayırmıştı

Eski Başkan Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, Senato'da görülecek ikinci azil davasında kendisini yeni bir hukuk ekibinin savunacağını açıkladı.

Televizyon programlarında sık sık hukuki konularda görüşlerini bildirmesiyle tanınan savunma avukatı David Schoen ve Pennsylvania eyaleti eski bölge savcısı Bruce Castor, önümüzdeki hafta Senato'da başlayacak olan azil davasında Trump'ı temsil edecek. Bruce Castor, ünlü komedyen Bill Cosby'yi hakkında açılan cinsel saldırı davasında suçlu bulmadığı için yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Trump'ın ofisi aracılığıyla yapılan açıklamada her iki avukat da eski Başkan'ı savunmaktan onur duyacaklarını belirtti.

Avukat Bruce Castor, "Anayasamızın gücü, tarihimizde daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir sınavla karşı karşıya. Tüm zamanlar için yazılmış olan bu anayasa, her zaman olduğu gibi bir kez daha partizanlık karşısında galip gelecektir" dedi.

Trump'ın Senato'daki azil davasında savunma yapacak hukuk ekibinin başında Güney Carolina eyaletinden önde gelen iki avukat, Butch Bowers ve Deborah Barbier'ın yer alması bekleniyordu. Ancak Bowers ve Barbier, davada izlenecek hukuki strateji konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Trump ile yollarını ayırdı.

Eski Başkan Trump, 6 Ocak'ta ABD Kongresi'ni işgal eden destekçilerini "isyana kışkırtma" suçlamasıyla yargılanacak.

Davada savcılık görevi üstlenecek olan dokuz Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesinin Trump'ın suçlu bulunması için en az 17 Cumhuriyetçi Partili senatörü ikna etmesi gerekiyor. Senato'daki 50 Demokrat Partili senatörün tümünün Trump'ın azledilmesi yönünde oy kullanacağı varsayılacak olursa Trump'ın suçlu bulunması için gereken üçte ikilik çoğunluğu sağlamak için en az 17 Cumhuriyetçi senatörün de aynı yönde oy kullanması gerekiyor.
Bazı Cumhuriyetçi senatörler, Trump'ın görev süresi dolduğu gerekçesiyle görevden azledilmesinin anayasal olmayacağını savunuyor.

ABD tarihinde hakkında iki kere azil davası açılan ilk başkan olan Trump, bir yıl önce, görevini kötüye kullandığı ve Kongre'nin işleyişini engellediği şeklindeki suçlamalardan beraat etmişti.

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