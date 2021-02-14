Trump azil davasında aklandı

Oylamada, Trump'ın mahkum edilmesine yetecek üçte iki çoğunluğa ulaşılamadı.5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskınını baskın öncesi yaptığı konuşmada "isyana teşvik" suçunu işlediği gerekçesiyle Senato'da görevinden azledilmekle yargılanan ABD Eski Başkanı Donald Trump aklandı. Azil sürecinin beşinci gününde yapılan oylamada 100 senatörden 57'si Trump'ın görevinden azledilmesi yönünde oy kullanırken 43 senatör ise Trump lehine oy kullandı. Aralarında Trump'a karşı tutumuyla bilinen Mitt Romney'nin de bulunduğu yedi Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmış olmasına karşın Trump'ın görevinden azledilmesi için gereken üçte ikilik çoğunluğa ulaşılamadı. Trump'ın görevinden azledilebilmesi için 100 senatörden 67'sinin Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyordu. Trump böylelikle hakkındaki ikinci azil davasından da aklanmış oldu. ABD Senatosu Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Trump'ın Kongre baskınından "pratikte ve ahlaki olarak sorumlu olduğunu" ancak Senato'nun eski bir Başkan'ı yargılama yetkisini bulunmadığını söyledi. McConnell, Trump'ın görev dönemindeki icraatları nedeniyle ABD yargısı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın avukatları, ABD Anayasası'na dayanarak Senato'da sadece görevdeki başkanların yargılanabileceği argümanını öne sürmüş ve sürecin "siyasi saiklere dayandığını" iddia etmişti. Ancak Demokratlar ve çok sayıda anayasa hukukçusu, anayasanın bu şekilde yorumlanmasına karşı çıkmış ve Trump'ın Kongre baskınındaki tutumundan dolayı görevinden azledilmesi gerektiğini savunmuştu. Demokratlar, Trump'ın azledilmesini sağlayarak bir sonraki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmasının önüne geçmeye çalışıyordu. Trump: Siyasete devam edeceğim Senato'daki oylamanın lehine sonuçlanmasının ardından açıklama yapan Trump, avukatlarına teşekkür etti ve aktif olarak siyaset yapmaya devam edeceği mesajı verdi. Trump, "Amerika'yı yeniden harika bir hale getirmek için tarihi, vatansever ve güzel hareketimiz daha yeni başladı" dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise oylamadan sonra yaptığı açıklamada, Trump'a yöneltilen suçlamaların "tartışmasız" olduğunu vurguladı. Biden, "Tarihimizin bu üzücü bölümü bize demokrasinin kırılgan olduğunu, her zaman savunulması gerektiğini hatırlattı" ifadelerini kullandı.