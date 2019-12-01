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Trump Azil Oturumuna Katılacak mı?

01.12.2019 17:42 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın kendisi ya da Beyaz Saray hukuk danışmanının Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun azil oturumuna katılıp katılmayacağına dair soruya bugün yanıt vermesi gerekiyor

Trump Azil Oturumuna Katılacak mı?

Başkan Donald Trump’ın Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun azil oturumuna katılıp katılmayacağına dair soruya bugün yanıt vermesi gerekiyor.

Adalet Komisyonu Trump’a kendisi ya da bir hukuk danışmanının oturuma katılıp katılmayacağını sormuş ve 1 Aralık akşam 6’ya kadar yanıt vermesini istemişti.

Beyaz Saray şu ana kadar da Adalet Komisyonu sürecinde yer alıp almayacağına dair bir açıklama yapmadı.

4 Aralık'ta düzenlenecek söz konusu oturum Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun azil sürecinde düzenleyeceği ilk oturum olacak.

Oturuma konusunda uzmanların katılması bekleniyor.

Amerika’da Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkan’a suçlama yöneltebiliyor.

Konuyla ilgili ise son sözü Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi söyleyecek.

Pelosi, geçen hafta yayınladığı mektupta Trump’ın davranışları nedeniyle sorumlu tutulması gerektiğini belirtmişti.

Başkan Donald Trump yanlış bir şey yapmadığını belirtiyor ve azil sürecini cadı avına benzetiyor.

Temsilciler Meclisi’nde İstihbarat Komisyonu’nun liderlik ettiği azil soruşturmasını yürüten üç komisyonun Şükran Günü tatili dönüşü haftasında kanıt raporunu sunmaları bekleniyor.

Kongre üyeleri Başkan Donald Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığı telefon konuşmasında yetkisini kötüye kullanıp kullanmadığını araştırıyor.

Söz konusu telefon konuşmasında Trump siyasi rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’la ilgili soruşturma açılmasını istemişti.

Trump’ın Ukrayna’ya yönelik Kongre’nin kabul ettiği askeri yardımı bu soruşturmaya bağlı olarak bu ülkeye verilmesini değerlendirdiği iddia ediliyor.

Temsilciler Meclisi’nde Adalet Komisyonu Trump’ın azledilmesi gerektiği yönünde karar verirse, Temsilciler Meclisi’nde bu yönde oylama yapılacak.

Oylamada Trump’ın azledilmesi gerektiği yönünde karar çıkarsa ki Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde bu çok büyük bir ihtimal, süreci Senato devralacak.

Trump’ın görevden alınıp alınmayacağına Senato karar verecek. Ancak Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da buna fazla ihtimal verilmiyor.

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