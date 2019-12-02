Trump Azil Soruşturması Oturumuna Katılmıyor

Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturmasında bu hafta Adalet Komsiyonu’nda oturumlar başlıyor. Beyaz Saray, Trump ve onu temsil eden avukatların adil bir süreç olmadığı gerekçesiyle Çarşamba günkü ilk oturuma katılmayacaklarını açıkladı.
Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi tarafından başlatılan Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında, azil gerekçeleri olarak adlandırılan suçlamaları değerlendirmekle yükümlü olan Adalet Komisyonu Trump’a oturumlara katılıp-katılmayacağının bildirilmesi için Pazar günü saat 6.00’ya kadar süre tanımıştı.
Trump’ın ekibi bu hafta Demokratlar tarafından Beyaz Saray’a tanınan kritik iki süreye meydan okudu. Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone, Adalet Komisyonu Başkanı Jarrold Nadler’a yazdığı mektupta, “Tanıklar henüz belirlenmemişken ve Adalet Komisyonu’nun Başkan’a takviye bazı oturumlar aracılığıyla adil bir süreç imkanı verip-vermeyeceği belli olmayan bir oturuma katılmamız beklenemez” diye yazdı.
Adalet Komisyonu Başkanı Nadler, Trump’ın ekibine, kendisinin ya da onu temsil eden avukatının sonraki oturumlara katılıp-katılmayacağına ilişkin yanıtını iletmeleri için Cuma gününe kadar süre tanımıştı.
Sürecin düzgün bir şekilde işletilmediği ve Başkan’a adil muamele yapılmadığı gerekçelerinin altını çizen Cipollone, bununla birlikte, önümüzdeki dönemde yapılması olası başka oturumlara katılma olasılığını seçenek dışı bırakmadı. Ancak önce Demokratlar’ın usulle ilgilli bazı tavizler vermesi gerektiğini, Cumhuriyetçiler’in de başka tanık çağırmalarına izin verilmesi gerektiğini savundu.
“Trump’ın NATO’da olacağı gün kasıtlı olarak seçildi”
Cipllone, Demokratlar’ın Adalet Komisyonu’ndaki ilk oturumun, Başkan Trump NATO Liderler Zirvesi için İngiltere’nin başkenti Londra’da olacağı için, kasıtlı olarak Çarşamba günü yapılmasının planladığını iddia etti.
Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyesi Don Beyer, Twitter’dan Beyaz Saray’ın cevap mektubuna ilişkin paylaştığı mesajda “Başkan ve onun Kongre’deki Cumhuriyetçi mütteifklerinin ortaya attığı şikayetlerin biri bile samimi değil” sözleriyle tepki gösterdi.
Üç Komisyonun raporu bekleniyor
Trump hakkındaki azil soruşturmasında, hem kapalı kapılar ardında hem de kamuya açık oturumların yapıldığı Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu öncülüğünde hazırlanan sürece ilişkin raporun Kongre üyelerinin Şükran Günü tatilinden döneceği Salı günü açıklanması bekleniyor.
Rapor, İstihbarat, Dışişleri ve Gözetim Komisyonları tarafından toplanan delillere yer verecek. İstihbarat Komisyonu’nun üyeleri raporu bugünkü gizli bir oturumda inceleyecek. Rapor Salı günü İstihbarat Komisyonu’nda oylandıktan sonra da Adalet Komisyonu’na iletilecek.
Başkan Trump ve Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’ndaki oturumlarda Beyaz Saray avukatının hazır bulunması ve tanık çağrılmasına izin verilmediği gerekçesiyle, azil soruşturması sürecinin adil olmadığını savunuyor. Oysa Cumhuriyetçi Kongre üyeleri kapalı oturumlarda tanıkları sorugulayabilmişler ve geçtiğimiz hafta tamamlanan kamuya açık oturumlar sırasında üç tanık çağırmışlardı.
Ukrayna Devlet Başkanı’ndan yeni açıklama
Azil soruşturmasında odak noktası, Başkan Trump’ın Ukrayna’nın Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma başlatması karşılığında bu ülkeye askeri yardım yapılması pazarlığı yaptığı iddiası.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Time dergisi, Alman Der Spiegel dergisi ve Fransız Le Monde gazetesine verdiği röportajda, Başkan Trump’la hiçbir zaman azil soruşturmasında iddia edildiği gibi bir “koşullu pazarlık” üzerinden konuşmadığın söyledi.
“Stratejik ortaksanız yardımı bloke edemezsiniz”
Ukrayna lideri İngilizce deşifresi yayınlanan röportajda, “Dilenci gibi görünmemizi istemiyorum. Ama savaşta olduğumuzu anlamanız gerekir. Stratejik ortağımızsanız, o zaman hiçbir şeyi bloke edemezsiniz. Burada konu adil olmaktır, mesele pazarlık meselesi değildir” şeklinde konuştu.
Trump: “Radikal Sol Demokratlar’ın aklı yerindeyse bu dosya kapanır”
Başkan Donald Trump da Ukrayna Devlet Başkanı’nın bu açıklamalarına Twitter’da değindi. Trump, “Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı da bir kez daha Başkan Trump’ın Ukrayna konusunda, ilişkilerimizde ve telefon görüşmelerimizde yanlış bir şey yapmadığını ilan etti. Eğer radikal sol Demokratlar’ın aklı yerindeyse, ki değil, bu dosya kapanır” ifadelerini kullandı.
Başkan Trump “Hiçbir icraatı olmayan Demokratlar’ın bu sahte azil soruşturmasında üç avukatları var, (İhtiyaçları olacak!) Cumhuriyetçiler’inse bir avukatı. Gerçekten kulağa adil geliyor” sözleriyle tepki gösterdi.
Adalet Komisyonu’ndaki ilk oturumun odağı anayasal zemin
Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda Çarşamba günü başlayacak oturumlarda ilk olarak azil soruşturmasıyla ilgili olarak hukuk uzmanları sürecin anayasal zeminine ilişkin ifade verecek.
Demokrat Kongre kaynaklarına göre, Adalet Komisyonu’nun önümüzdeki iki hafta içindeTrump hakkında azil gerekçelerine ilişkin oylama yapması ve bu şekilde de Noel öncesinde Temsilciler Meclisi’nde yapılacak oylamanın önünü açması bekleniyor.
Temsilciler Meclisi’nin Trump’ı suçlaması halinde, Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da başlayacak yargılama sürecinde Trump’ın görevden alınıp-alınmayacağına karar verilecek.
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