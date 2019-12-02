Trump Azil Soruşturması Oturumuna Katılmıyor

Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturmasında bu hafta Adalet Komsiyonu’nda oturumlar başlıyor. Beyaz Saray, Trump ve onu temsil eden avukatların adil bir süreç olmadığı gerekçesiyle Çarşamba günkü ilk oturuma katılmayacaklarını açıkladı.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi tarafından başlatılan Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında, azil gerekçeleri olarak adlandırılan suçlamaları değerlendirmekle yükümlü olan Adalet Komisyonu Trump’a oturumlara katılıp-katılmayacağının bildirilmesi için Pazar günü saat 6.00’ya kadar süre tanımıştı.

Trump’ın ekibi bu hafta Demokratlar tarafından Beyaz Saray’a tanınan kritik iki süreye meydan okudu. Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone, Adalet Komisyonu Başkanı Jarrold Nadler’a yazdığı mektupta, “Tanıklar henüz belirlenmemişken ve Adalet Komisyonu’nun Başkan’a takviye bazı oturumlar aracılığıyla adil bir süreç imkanı verip-vermeyeceği belli olmayan bir oturuma katılmamız beklenemez” diye yazdı.

Adalet Komisyonu Başkanı Nadler, Trump’ın ekibine, kendisinin ya da onu temsil eden avukatının sonraki oturumlara katılıp-katılmayacağına ilişkin yanıtını iletmeleri için Cuma gününe kadar süre tanımıştı.