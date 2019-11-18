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Trump: ‘Azil Soruşturmasında İfade Vermeyi Değerlendirecegim'

18.11.2019 19:00 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi’nin kendisi hakkında yürüttüğü azil soruşturması kapsamında ifade vermeye istekli olabileceğini söyledi. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi de Amerikan CBS kanalında yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ı soruşturma komisyonu önünde ifade vermeye davet etti

Trump: ‘Azil Soruşturmasında İfade Vermeyi Değerlendirecegim'

Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi’nin kendisi hakkında yürüttüğü azil soruşturması kapsamında ifade vermeye istekli olabileceğini söyledi.

Trump Twitter’da paylaştığı mesajda, “Yanlış hiçbir şey yapmamış olsam da ve bu adaletsiz aldatmacaya itibar kazandırmak istemesem de, (ifade verme) fikri hoşuma gidiyor ve Kongre’nin tekrar (işine) odaklanmasını sağlamak için kuvvetle değerlendireceğim” diye yazdı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dün CBS’te yayınlanan “Face the Nation” programına verdiği mülakatta, Başkan Trump’ı soruşturma komisyonu önünde ifade vermeye davet etti.

Pelosi bu daveti, Temsilciler Meclisi’nde çok sayıda kilit tanığın halka açık oturumlarda ifade vereceği hafta öncesinde yaptı. Trump, tüm bu sürecin kendisine karşı adaletsiz şekilde ilerletildiğini savunuyor ve Demokratlar’ı “cadı avı” yürütmekle suçluyor.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat başkanı Nancy Pelosi, Cumhuriyetçi başkanın bu suçlamaları karşısında, Trump’ın istediği takdirde komisyonun önüne çıkabileceğini ya da soruları yazılı olarak da yanıtlayabileceğini belirtti.

“(Başkan) Eğer suçsuzluğunu kanıtlayan bir bilgiye sahipse onu görmeyi çok isteriz” diyen Pelosi, Trump’ın “arzu ederse komisyona gelip söz alarak, istediği tüm gerçekleri anlatabileceğini” kaydetti.

Senato’da Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer da benzer bir açıklamada bulundu. Schumer gazetecilere yaptığı açıklamada, “Eğer Donald Trump duyduklarına katılmıyorsa, bunlar hoşuna gitmiyorsa o zaman tweet atmayı bırakmalı. Komisyona gelmeli ve yeminli olarak ifade vermeli. Etrafındaki herkese de komisyona gelmeleri ve yeminli ifade vermeleri için müsaade etmeli” diye konuştu. Schumer, Beyaz Saray’ın tanıkların soruşturmada işbirliği yapmasını engellemede ısrar etmesinin “neyi gizliyor?” sorusunu uyandırdığını savundu.

Azil soruşturması çerçevesinde bu hafta 8 isim kameraların önünde ifade verecek. Bu isimler arasında soruşturma çerçevesinde son günlerde ismi oldukça ön plana çıkan Amerika’nın Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland de bulunuyor.

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