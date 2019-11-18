Trump: ‘Azil Soruşturmasında İfade Vermeyi Değerlendirecegim'

Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi’nin kendisi hakkında yürüttüğü azil soruşturması kapsamında ifade vermeye istekli olabileceğini söyledi.

Trump Twitter’da paylaştığı mesajda, “Yanlış hiçbir şey yapmamış olsam da ve bu adaletsiz aldatmacaya itibar kazandırmak istemesem de, (ifade verme) fikri hoşuma gidiyor ve Kongre’nin tekrar (işine) odaklanmasını sağlamak için kuvvetle değerlendireceğim” diye yazdı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dün CBS’te yayınlanan “Face the Nation” programına verdiği mülakatta, Başkan Trump’ı soruşturma komisyonu önünde ifade vermeye davet etti.

Pelosi bu daveti, Temsilciler Meclisi’nde çok sayıda kilit tanığın halka açık oturumlarda ifade vereceği hafta öncesinde yaptı. Trump, tüm bu sürecin kendisine karşı adaletsiz şekilde ilerletildiğini savunuyor ve Demokratlar’ı “cadı avı” yürütmekle suçluyor.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat başkanı Nancy Pelosi, Cumhuriyetçi başkanın bu suçlamaları karşısında, Trump’ın istediği takdirde komisyonun önüne çıkabileceğini ya da soruları yazılı olarak da yanıtlayabileceğini belirtti.