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Trump: Azil soruşturmasında ifade vermeyi düşüneceğim

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2019 21:27 | Son Güncelleme

Trump, Ukrayna skandalı nedeniyle hakkında başlatılan azil soruşturması kapsamında ifade vermeyi düşüneceğini söyledi.

Başkanın azledilmesinden yana görüş bildiren Amerikanların sayısında artış gözlendi.ABD Başkanı Donald Trump, hakkında başlatılan azledilme soruşturması kapsamında ifade verebileceğini söyledi. Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, azledilme sürecinin kilit noktasını oluşturan Ukrayna ile ilişkiler konusunda “yanlış bir şey yapmamış olmasına karşın” yazılı olarak da ifade verebileceğini belirtti. Trump, “Her ne kadar yanlış hiçbiş şey yapmamış olsam ve bu sahtekar oyuna paye vermek istemesem de Kongre’nin yeniden (işine) odaklanabilmesi için bu fikre ve talebe sıcak bakıyorum. Ve (bu fikri) ciddi bir şekilde düşüneceğim” ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, CBS kanalına verdiği röportajda Trump’ın İstihbarat Komitesi oturumları da dahil olmak üzere kendisini ifade etmek için her türlü imkana sahip olduğunu söylemişti. Pelosi, Trump için, “komitenin karşısına çıkabilir ve konuşabilir; eğer istiyorsa istediği tüm gerçekleri anlatabilir” diye konuşmuştu.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi tarafından başlatılan azil soruşturmasının odak noktasını Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile yaptığı telefon görüşmesi oluşturuyor. Demokratlar söz konusu görüşmede Ukraynalı mevkidaşından potansiyel rakibi Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki iş bağlantılarının üzerine gidilmesini talep eden ABD Başkanının görevini kötüye kullandığını ve bu nedenle azledilmesi gerektiğini savunuyor.

"Trump azledilesin" diyenlerin sayısında artış

ABC News’in araştırma ve danışmanlık şirketi Ipsos ile ortak yürüttüğü araştırmaya göre Başkanın azledilmesinden yana olan ABD’lilerin sayısında artış gözlendi. Ankete katılanların yüzde 51’i Trump’ın eylemlerini yanlış bulduğunu belirterek, Başkanın Senato tarafından yargılanması ve görevden alınması gerektiği görüşünü ifade etti. İstatistik ve veri analizi sitesi FiveThirtyEight’e göre bu rakam, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nde geçen Çarşamba kamuya açık oturumlar başlamadan önce yüzde 48’di. Çarşamba ve Cuma günü düzenlenen oturumlarda tanık olarak dinlenen ABD’li üst düzey diplomatlar Trump’ın Biden soruşturması için Ukrayna hükümeti üzerinde baskı kurduğu yönündeki iddiaları doğrulamıştı.

Aşatırmaya katılanların yüzde altısı ise Trump’ın ifade vermesinden yana görüş beyan ederken, başkanın azledilmesini istemedğini belirtti.

Reuters, AFP/SÖ,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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