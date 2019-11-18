Trump: Azil soruşturmasında ifade vermeyi düşüneceğim

Başkanın azledilmesinden yana görüş bildiren Amerikanların sayısında artış gözlendi.ABD Başkanı Donald Trump, hakkında başlatılan azledilme soruşturması kapsamında ifade verebileceğini söyledi. Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, azledilme sürecinin kilit noktasını oluşturan Ukrayna ile ilişkiler konusunda “yanlış bir şey yapmamış olmasına karşın” yazılı olarak da ifade verebileceğini belirtti. Trump, “Her ne kadar yanlış hiçbiş şey yapmamış olsam ve bu sahtekar oyuna paye vermek istemesem de Kongre’nin yeniden (işine) odaklanabilmesi için bu fikre ve talebe sıcak bakıyorum. Ve (bu fikri) ciddi bir şekilde düşüneceğim” ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, CBS kanalına verdiği röportajda Trump’ın İstihbarat Komitesi oturumları da dahil olmak üzere kendisini ifade etmek için her türlü imkana sahip olduğunu söylemişti. Pelosi, Trump için, “komitenin karşısına çıkabilir ve konuşabilir; eğer istiyorsa istediği tüm gerçekleri anlatabilir” diye konuşmuştu.