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  4. Trump Azil Soruşturmasının Önünü Açan Başmüfettişi Görevden Aldı

Trump Azil Soruşturmasının Önünü Açan Başmüfettişi Görevden Aldı

27.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Başmüfettiş Michael Atkinson’ı görevden aldığını Kongre’ye bildirdi.Demokratlar, Başkanın Corona virüsü salgınının yarattığı kriz döneminde de böyle bir karar almasını eleştirildi

Trump Azil Soruşturmasının Önünü Açan Başmüfettişi Görevden Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Başmüfettiş Michael Atkinson’ı görevden aldığını Kongre’ye bildirdi. Trump’ın azledilmesi yönünde soruşturma başlatılmasında rolü olan Atkinson’ın yerine vekaleten istihbarat uzmanı Thomas Monheim’in geçeceği söylenirken, Demokratlar başkanın Corona virüsü salgınının yarattığı kriz döneminde böyle bir karar almasını eleştirdi.

Trump Kongre’deki bazı milletvekillerine gönderdiği mektupta, 30 gün sonra görevinden alınacak olan Michael Atkinson ile ilgili, “Başmüfettiş olarak görev yapan atanmış yetkililere güvenimin tam olması elzemdir. Şu anki başmüfettişle ilgili durum artık böyle değil” ifadelerine yer verdi.

"Kriz döneminde böyle bir karar alınması vicdansızlık"

Trump’ın atadığı Atkinson, bir muhbirin başkanın 2020 seçimlerinde kendi çıkarı için Ukrayna’yı devreye soktuğu yönündeki iddialarının kayda değer olduğuna karar vererek Trump hakkında azil sürecinin başlatılmasının önünü açmıştı.
Atkinson ayrıca Başkan Trump’ın, seçimlerdeki önde gelen rakiplerinden eski Başkan Yardımcısı Demokrat Joe Biden’ın oğluyla ilgili soruşturma başlatılması yönünde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’le görüşerek kendisini “ciddi bir ulusal güvenlik ve istihbarat riskiyle” karşı karşıya bıraktığını dile getirmişti.

Trump’ın Cuma günü yaptığı açıklamayla Atkinson’ın görevine son vereceğini bildirmesinin ardından Demokratlar başkanı eleştiri yağmuruna tuttu. Böylesi bir adımın özellikle Corona virüsü salgınının yarattığı kriz döneminde atılması eleştirilerin başında geldi.

Senato İstihbarat Komisyonu’nun önde gelen isimlerinden Demokrat Senatör Mark Warner, Trump’ın kararıyla ilgili olarak, “Ulusal bir acil durumun ortasında, başkanın bir kez daha sadece işini yaptığı için bir başka istihbarat yetkilisini daha görevden alarak istihbarat birimlerinin bütünlüğünü baltalıyor olması vicdansızlıktır” dedi.

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