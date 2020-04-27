Trump Azil Soruşturmasının Önünü Açan Başmüfettişi Görevden Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Başmüfettiş Michael Atkinson’ı görevden aldığını Kongre’ye bildirdi. Trump’ın azledilmesi yönünde soruşturma başlatılmasında rolü olan Atkinson’ın yerine vekaleten istihbarat uzmanı Thomas Monheim’in geçeceği söylenirken, Demokratlar başkanın Corona virüsü salgınının yarattığı kriz döneminde böyle bir karar almasını eleştirdi.

Trump Kongre’deki bazı milletvekillerine gönderdiği mektupta, 30 gün sonra görevinden alınacak olan Michael Atkinson ile ilgili, “Başmüfettiş olarak görev yapan atanmış yetkililere güvenimin tam olması elzemdir. Şu anki başmüfettişle ilgili durum artık böyle değil” ifadelerine yer verdi.

"Kriz döneminde böyle bir karar alınması vicdansızlık"

Trump’ın atadığı Atkinson, bir muhbirin başkanın 2020 seçimlerinde kendi çıkarı için Ukrayna’yı devreye soktuğu yönündeki iddialarının kayda değer olduğuna karar vererek Trump hakkında azil sürecinin başlatılmasının önünü açmıştı.

Atkinson ayrıca Başkan Trump’ın, seçimlerdeki önde gelen rakiplerinden eski Başkan Yardımcısı Demokrat Joe Biden’ın oğluyla ilgili soruşturma başlatılması yönünde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’le görüşerek kendisini “ciddi bir ulusal güvenlik ve istihbarat riskiyle” karşı karşıya bıraktığını dile getirmişti.