Trump, azil sürecinin ülkesi için çok kötü olduğu görüşünü taşıyor

DAVOS (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki azil sürecinin ülkesi için çok kötü olduğu görüşünü taşıdığını söyledi.

Trump'ın 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'na katıldığı İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlediği basın toplantısına, Senatodaki ilk azil duruşması damgasını vurdu.

Duruşmaya ilişkin sorulara hukuk ekibinin süreci iyi yönettiği yanıtını veren Trump, hakkındaki iddialar için "uydurma, cadı avı" ifadelerini yineledi ve "Bunun ülkemiz için çok kötü olduğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı, azil duruşması sırasında savcıymış gibi hareket ettiklerini söylediği Senato'nun Demokrat üyelerinin "karşısına oturup yozlaşmış yüzlerine " bakmış olmayı arzu ettiğini ve Beyaz Saray'ın görüşme dökümlerini yayınlamasıyla Demokratların azil soruşturmasıyla ilgili "büyük bir olay" savının çürüdüğünü savundu.

Trump, Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mick Mulvane'nin Senato'da ifade vermesini istediğini ancak bu konudaki kararı Senato'ya bıraktığını kaydetti.