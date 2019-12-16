Trump Azledilen Üçüncü ABD Başkanı Olabilir 

Temsilciler Meclisi’nin bu hafta azil maddelerini oylamasıyla Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın ABD tarihindeki azledilen üçüncü Başkan olması bekleniyor. Trump hakkındaki azil soruşturması Trump’ın Ukrayna cumhurbaşkanından siyasi rakibi Demokrat Joe Biden’ı soruşturmasını istediği suçlamasıyla başlatılmıştı. Trump Cuma günü yazdığı Twitter mesajında “Azil bir tezgah. Bir kılıf. Ben hiçbir şeyi yanlış yapmadım. Bu saçmalık için azil yetkisini kullanmak bu ülke için bir utanç” ifadelerini kullanmıştı. Temsilciler Meclisi’nin Çarşamba günü konuyu ele alarak azil maddelerini oylaması bekleniyor. Oylama sonucunda suçlamaların onaylanması halinde Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato’da Başkan’ı görevden uzaklaştırıp uzaklaştırmama konusunda karar vermek için yargılama süreci başlayacak. Bu yargılamanın Ocak 2020’de gerçekleşmesi ve Amerikan basınına yansıdığı kadarıyla 15 gün sürmesi planlanıyor. Temsilciler Meclisi’nde 36 koltuk üstünlüğüne sahip Demokratlar’ın azil maddelerini onaylamasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhuriyetçiler ise 100 koltuklu Senato’da 53 koltukla çoğunluk parti konumunda.

Schumer’den McConnell’a tanık listesi Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, Pazar günü Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney, yardımcısı Robert Blair, eski güvenlik danışmanı John Bolton ve bütçe yetkilisi Michael Dufey’den Senato’daki olası yargılamada tanık olmalarını istedi. Bu dört isim Temsilciler Meclisi’ndeki oturumlara da tanık olarak davet edilmiş ancak katılmamışlardı. Schumer talebini Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’a yazdığı mektupla yaptı. McConnell ise azil yargılama sürecinin kısa olması ve tanık çağrılmaması konusunda Beyaz Saray’la iletişim halinde olduğunu açıklamıştı. New Jersey temsilcisi parti değiştiriyor Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’dan biri olan New Jersey temsilcisi Jeff Van Drew ise Başkan hakkındaki azil sürecine karşı çıktığı için parti değiştirerek Cumhuriyetçi olmaya hazırlanıyor. Temsilciler Meclisi’ne ilk kez seçilen Van Drew, azil maddelerinin oylanacağı oturumda “hayır” oyu kullanacağını belirtti.