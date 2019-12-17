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Trump azledilen üçüncü ABD Başkanı olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 09:32 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi’nin bu hafta azil maddelerini oylamasıyla Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın ABD tarihindeki azledilen üçüncü Başkan olması bekleniyor. Trump hakkındaki azil soruşturması Trump’ın Ukrayna cumhurbaşkanından siyasi rakibi Demokrat Joe Biden’ı soruşturmasını istediği suçlamasıyla başlatılmıştı.

Trump azledilen üçüncü ABD Başkanı olabilir

Trump Cuma günü yazdığı Twitter mesajında “Azil bir tezgah. Bir kılıf. Ben hiçbir şeyi yanlış yapmadım. Bu saçmalık için azil yetkisini kullanmak bu ülke için bir utanç” ifadelerini kullanmıştı.

Temsilciler Meclisi’nin Çarşamba günü konuyu ele alarak azil maddelerini oylaması bekleniyor. Oylama sonucunda suçlamaların onaylanması halinde Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato’da Başkan’ı görevden uzaklaştırıp uzaklaştırmama konusunda karar vermek için yargılama süreci başlayacak. Bu yargılamanın Ocak 2020’de gerçekleşmesi ve Amerikan basınına yansıdığı kadarıyla 15 gün sürmesi planlanıyor.

Temsilciler Meclisi’nde 36 koltuk üstünlüğüne sahip Demokratlar’ın azil maddelerini onaylamasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhuriyetçiler ise 100 koltuklu Senato’da 53 koltukla çoğunluk parti konumunda.

SCHUMER'DEN MCCONNEL'A TEPKİ

Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, Pazar günü Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney, yardımcısı Robert Blair, eski güvenlik danışmanı John Bolton ve bütçe yetkilisi Michael Dufey’den Senato’daki olası yargılamada tanık olmalarını istedi. Bu dört isim Temsilciler Meclisi’ndeki oturumlara da tanık olarak davet edilmiş ancak katılmamışlardı.

Schumer talebini Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’a yazdığı mektupla yaptı.

McConnell ise azil yargılama sürecinin kısa olması ve tanık çağrılmaması konusunda Beyaz Saray’la iletişim halinde olduğunu açıklamıştı.

NEW JERSEY TEMSİLCİSİ PARTİ DEĞİŞTİRİYOR

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’dan biri olan New Jersey temsilcisi Jeff Van Drew ise Başkan hakkındaki azil sürecine karşı çıktığı için parti değiştirerek Cumhuriyetçi olmaya hazırlanıyor. Temsilciler Meclisi’ne ilk kez seçilen Van Drew, azil maddelerinin oylanacağı oturumda “hayır” oyu kullanacağını belirtti.

Van Drew’un beş yardımcısı ise Kongre üyesinin kararının değerlerine aykırı düştüğünü söyleyerek istifa etti.

Kongre üyelerinin parti değiştirmesi sık rastlanan bir durum değil. Özellikle de çoğunluktan hareket kabiliyeti daha az olan azınlık tarafına geçilmesi sıra dışı bir durum olarak değerlendiriliyor.

Şu ana kadar hiçbir ABD Başkanı azil sürecinin sonucu olarak görevden alınmadı.

Richard Nixon 1974’te azledilmesine kesin özüyle bakılırken istifa etmişti. Andrew Johnson 1868’de ve Bill Clinton ise 1998’de Temsilciler Meclisi tarafından azledilmiş ancak Senato’da suçlu bulunmamışlardı.

Başkan Trump hakkında geçen hafta Temsilciler Meclisi tarafından iki maddelik azil gerekçesi açıklanmıştı. Bunlar “görevi kötüye kullanmak” ve “Kongre’nin işleyişini engellemek” olarak belirtilmişti.

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Trump ABD başkan Joe Biden

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