Trump azledilen üçüncü ABD Başkanı olabilir

Trump Cuma günü yazdığı Twitter mesajında “Azil bir tezgah. Bir kılıf. Ben hiçbir şeyi yanlış yapmadım. Bu saçmalık için azil yetkisini kullanmak bu ülke için bir utanç” ifadelerini kullanmıştı.

Temsilciler Meclisi’nin Çarşamba günü konuyu ele alarak azil maddelerini oylaması bekleniyor. Oylama sonucunda suçlamaların onaylanması halinde Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato’da Başkan’ı görevden uzaklaştırıp uzaklaştırmama konusunda karar vermek için yargılama süreci başlayacak. Bu yargılamanın Ocak 2020’de gerçekleşmesi ve Amerikan basınına yansıdığı kadarıyla 15 gün sürmesi planlanıyor.

Temsilciler Meclisi’nde 36 koltuk üstünlüğüne sahip Demokratlar’ın azil maddelerini onaylamasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhuriyetçiler ise 100 koltuklu Senato’da 53 koltukla çoğunluk parti konumunda.

SCHUMER'DEN MCCONNEL'A TEPKİ

Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, Pazar günü Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney, yardımcısı Robert Blair, eski güvenlik danışmanı John Bolton ve bütçe yetkilisi Michael Dufey’den Senato’daki olası yargılamada tanık olmalarını istedi. Bu dört isim Temsilciler Meclisi’ndeki oturumlara da tanık olarak davet edilmiş ancak katılmamışlardı.