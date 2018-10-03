Trump b*k çukuru dediği ülkeye büyükelçilik için öyle bir ismi önerdi ki...

Güney Afrika'da doğan ancak son 40 yıldır bu ülkede yaşamayan Marks'ın adaylığının Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

ABD-Güney Afrika ilişkileri, Trump'ın Ocak'ta Güney Afrika dâhil bir dizi Afrika ülkesini 'b.k çukuru' diye nitelemesinden bu yana gergin.

Ancak gerginlik, Trump'ın Ağustos'ta Güney Afrika'da öldürülen beyaz çiftçilerle ilgili tweet'i yüzünden iyice arttı.

Trump, Twitter mesajında Güney Afrika'da beyaz çiftçileri hedef alan 'büyük çaplı cinayetlerden' söz etti. Ancak istatistikler, beyaz çiftçileri hedef alan saldırıların son 20 yılın en düşük düzeyinde olduğuna işaret ediyor.

Güney Afrika'da nüfusun yüzde 8'ini oluşturan beyazlar, ekilebilir toprakların yüzde 72'sinin elinde bulunduruyor.

TİMSAH, DEVEKUŞU VE YILAN DERİSİNDEN ÇANTA

Timsah, devekuşu ve kertenkele derisinden yaptığı çantalarıyla bilinen tasarımcı Lana Marks'ın biyografisinde Güney Afrika geçmişiyle ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Marks'ın Güney Afrika'nın sahil kenti East London'da doğduğu ve 1987'de Bermuda'ya yerleştiği belirtiliyor.

Lana Marks 2006'da, Wimbledon ve Güney Afrika ve Fransız Açık Tenis Turnuvası'na katıldığını söylemişti. Ancak Marks'ın Güney Afrika Açık Tenis Turnuvası'nda oynadığına dair bir kayıt bulunmuyor.

Trump yönetimi bazı siyasetçiler tarafından Afrika'yı ihmal etmekle suçlanıyordu. First Lady Melania Trump, bu hafta tek başına Gana, Malavi, Kenya ve Mısır'ı kapsayan bir Afrika turuna çıkıyor.

