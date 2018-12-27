"Trump, babası sayesinde aldığı raporla Vietnam Savaşı'na girmekten kaçındı"

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın babası Fred Trump'ın, kiracısı olan bir doktorla anlaşarak oğlunda bir kemik hastalığı olduğuna dair sağlık rapor aldığını, Başkan Trump'ın böylece Vietnam Savaşı'na gitmediğini iddia etti.

NYT'nin New York'ta Fred Trump'ın kiracısı da olan ayak hastalıkları uzmanı Larry Braunstein'in iki kızı Elysa Braunstein ve Sharon Kessel'a dayanarak hazırladığı haberine göre, Braunstein'in ABD Başkanı Trump'ın babası Fred'e iyilik yapmak için o dönem 22 yaşında olan Trump'ın ayak kemik çıkıntıları olduğuna dair bir rapor yazdı.

Donald Trump söz konusu raporla, 1968 sonbaharında, 1955-1975 yıllarında yaşanan Vietnam Savaşı'na asker olarak gitmekten kurtuldu.

- "Bunun bir iyilik olarak yapıldığını biliyorum"

Babasının o dönemde Queens bölgesinde, baba Trump'ın sahibi olduğu binada bir ofisi olduğunu ve 2007'de öldüğünü belirten Elysa Braunstein, söz konusu raporla ilgili "Bunun bir iyilik olarak yapıldığını biliyorum. Babamın bu işten kazancı Fred Trump'a ulaşabilmesiydi. Ofisin bulunduğu binayla ilgili bir sorun olursa babam Fred Trump'ı arar ve iş anında çözülürdü." ifadelerini kullandı.