Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı iddiası

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın aile yaşantısına ışık tutan bir kitap yayımlanacak.

Trump'ın yeğeni Mary Trump tarafından yazılan kitaba ilişkin son iddia ise ABD Başkanı'nın uğradığı tacizi konu alıyor.

Mary Trump'a göre ABD Başkanı Trump uzun yıllar boyunca babası Fred Trump'ın baskılarıyla karşılaştı.

Klinik psikolog olan Mary Trump'ın basına yansıyan analizine göre Fred Trump, oğlunu yıllarca duygusal olarak taciz etti.

Babası nedeniyle ABD Başkanı'nın çocukluğu korku içerisinde geçti.

Mary Trump'a göre uzun yıllar tacize maruz kalan Trump'ın yaşadığı travmalar nedeniyle ABD Başkanı "mahvoldu" ve "insani duygular geliştirme ve hissetme yeteneğini kaybetti."

Ülke gündeminde uzun süredir tartışmara neden olan "Çok Fazla, Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı" adlı kitap 14 Temmuz'da okuyucuyla buluşacak.

Tıpkı Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yazdığı kitap gibi, Mary Trump'ın kitabı da raflarda yerini bulmadan basında geniş bir şekilde yer aldı.

