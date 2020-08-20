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Trump BAE'ye F-35 satmak istiyor

20.08.2020 10:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmak üzere anlaşmaya varan BAE'ye F-35 savaş uçağı satışını değerlendirmeye aldıklarını bildirdi.

Trump BAE'ye F-35 satmak istiyor

Trump, "Birkaç F-35 satın almak istiyorlar. Paraları var" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı satışını değerlendirdiklerini açıkladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalar yapan Trump, BAE'nin "birkaç" F-35 satın alma isteğini bildirdiğini belirterek İsrail ile BAE arasında geçen hafta varılan ve ilişkilerin normalleştirilmesini öngören anlaşmanın doğurduğu yeni dinamikler göz önünde bulundurularak satışın değerlendirmeye alındığını kaydetti. Trump, "Belki bir o kadar önemlisi, BAE'nin uçakları alacak parası var" diye konuştu.

Trump, F-35'lerin radarlarda görünmeme özelliğine atıfta bulunarak, "Paraları var ve birkaç F-35 için sipariş vermek istiyorlar. Dünyanın en iyi savaş uçağı, bildiğiniz gibi tamamen görünmez" dedi. ABD Başkanı, BAE ile İsrail arasındaki anlaşmanın Ortadoğu'da barış yönünde büyük bir ilerleme olduğunu söyledi.

Anlaşmada gizli madde olduğu iddia edilmişti

İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesi İsrail ile BAE arasında geçen hafta varılan anlaşmada BAE'ye askeri teknoloji transferine yeşil ışık yakan bir gizli madde olduğunu bildirmişti. Gazetenin ABD ve BAE'den kaynaklara dayandırdığı haberde, anlaşmadaki gizli maddenin, Amerikan F-35 savaş uçakları ve İHA (insansız hava aracı) teknolojisinin BAE'ye satılmasının önünü açacağı kaydedilmişti.

Haberin ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BAE ile yapılan anlaşmaya rağmen bu tür bir satışa karşı çıkacağını söylemişti. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Başbakan'ın İsrail ile barış anlaşmasına sahip Arap ülkeleri dahil olmak üzere Ortadoğu'da hiçbir ülkeye F-35 ya da diğer gelişmiş silah sistemlerinin satışını onaylamadığı belirtilmişti.

İsrail ve ABD arasında on yıllardır geçerli mutabakat gereği ABD de bu ülkelere askeri dengeleri değiştirebilecek silah ve teknoloji satışı gerçekleştirmiyordu.

AP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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