Trump 'bağışıklık' tartışmasının gölgesinde seçim mitinglerine yeniden başlıyor

Twitter hesabından Covid 19'a karşı bağışıklığı olduğunu duyuran ABD Başkanı Donald Trump'ın bu tweet'i Twitter tarafından gizlendi. Hastalık tartışmaların gölgesindeki 74 yaşındaki Trump, kampanya turuna döneceğini de duyurdu.

Kamuoyu araştırmalarında Demokratların adayı Joe Biden karşısında geride gösterilen Trump, seçimin en kritik eyaletlerinden Florida'da bir miting düzenleyecek.

Trump bu mitingin ardından, 2016'da az bir farkla kazandığı Pennsylvania ve Iowa eyaletlerinde de seçim mitingleri yapacak.

Bu iki eyalet özelinde yapılan kamuoyu araştırmaları da Trump'ın rakibi Biden'ı önde gösteriyor.

Pazar günü Fox televizyonuna röportaj veren Trump, virüsü tamamen atlattığını söyledi. Kendisine deneysel bir antikor tedavisi uygulandığını ve artık hastalığa karşı bağışıklığı olduğunu savundu.

Donald Trump, "Bir kez atlattığınız zaman bağışıklık kazanıyorsunuz. Ben bağışıklık kazandım. Belki kısa bir süre için belki uzun bir süre için. Başkan'ın sağlığı çok iyi" şeklinde konuştu.

Benzer bir mesajı Twitter üzerinden veren Trump'ın "bağışıklık" tweet'i ise Twitter tarafından engellendi.