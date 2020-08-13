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Trump şikayet etti! Duş başlıkları değişiyor

13.08.2020 10:35 | Son Güncelleme

ABD Enerji Bakanlığı, saç güzelliğine önem verdiğini fakat su tazyikli akmadığı için daha uzun süre duş almak zorunda kaldığını söyleyen Başkan Donald Trump'ın şikayeti üzerine duş başlıklarıyla ilgili federal standartları değiştirmeye hazırlanıyor.

Trump şikayet etti! Duş başlıkları değişiyor

ABD Enerji Bakanlığı, saç güzelliğine önem verdiğini fakat su tazyikli akmadığı için daha uzun süre duş almak zorunda kaldığını söyleyen Başkan Donald Trump'ın şikayeti üzerine duş başlıklarıyla ilgili federal standartları değiştirmeye hazırlanıyor.

Bakanlığın dün açıkladığı öneriler, su tasarrufu için 1992'de getirilen sınırlamaların kaldırılmasını öngörüyor.

Kongre'nin bu tarihte aldığı karar uyarınca bir duş başlığından dakikada akmasına izin verilen su miktarı 2,5 galon yani 9,4 litre.

Ancak bu düzenlemeden sonra çoklu duş başlıkları yaygınlaşmaya başlayınca 2013'te Obama yönetimi, yasayı yeniden tanımlamış ve "Her bir duş başlığından değil, duş başlıklarının tümünden akacak su miktarı dakikada 2,5 galondur" demişti.

DUŞ BAŞLIĞI VERİTABANI

Enerji Bakanlığı'nın farklı modellerde 12,499 duş başlığı içeren veri tabanına göre bunların yüze 74'ü federal standartların yüzde 20 altında yani dakikada iki galon su akıtacak şekilde tasarlanmış.

Trump, geçen ay Beyaz Saray'daki bir toplantıda bu şikayetini dile getirmiş ve "Duş başlıkları - duş alıyorsunuz ama su gelmiyor. Saçlarınızı yıkamak istiyorsunuz, su gelmiyor. Ne yapacaksınız? Orada daha uzun süre durup, daha uzun süre duş alacaksınız. Sizi bilmiyorum ama benim saçlarım mükemmel olmak zorunda" demişti.

'SİFONU 10-15 KEZ ÇEKİYORLAR'

Donald Trump bir başka toplantı sırasında da insanların su az geldiği için sifonu bir kez değil, 10-15 kez çekmek zorunda kaldığını söylemişti.

Çevre örgütleri, sınırlamaların kaldırılması halinde su ve enerji tüketiminin artacağını söylüyor.

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