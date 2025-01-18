Trump başa geçmeden Maduro iddiası gündem oldu! ABD basını duyurdu: 'Hiç rahatsız olmayız'

Amerikan Axios haber platformuna konuşan ve adı açıklanmayan Trump'ın dış politika danışmanlarından biri, Venezuela konusunda net bir duruşlarının olduğunu söyledi.

"HİÇ RAHATSIZ OLMAYIZ"

ABD'li danışman, Venezuela'da Maduro yönetiminin devam etmesinin mümkün olmadığını savunarak, "Maduro’yu Moskova’da (Beşşar) Esad’ın komşusu olarak görmekten hiç rahatsız olmayız." ifadesini kullandı.

Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio da geçen çarşamba Senato'daki onay oturumunda Maduro yönetimi için "uyuşturucu trafiğini yöneten bir yapı" ifadesini kullanmıştı.

ATACAĞI ADIMLAR MERAK EDİLİYOR

İlk başkanlık döneminde Maduro'ya yaptırımlar uygulayan ve 20 Ocak Pazartesi günü ikinci kez başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump'ın Venezuela konusunda atacağı adımlar merak ediliyor.

Trump'ın Venezuela Politikası Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Bu durum, ABD'nin uluslararası ilişkilerini olumsuz etkiler. Maduro'nun gidişi, Venezuela için olumlu bir değişim yaratır. Bu durum, sadece siyasi bir tehdit olarak kalır. Amerika'nın bu tavrı, dünya genelinde daha fazla çatışmaya yol açabilir.

Kaynak: AA