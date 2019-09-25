Trump: 'Başarılı görüşmeler yaptık. BM’de harika anlaşmalar yaptık ama basın haberini yapmıyor. Zamanınızı saçmalıklara harcıyorsunuz'

Trump: 'Ba\u015far\u0131l\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yapt\u0131k. BM\u2019de harika anla\u015fmalar yapt\u0131k ama bas\u0131n haberini yapm\u0131yor. Zaman\u0131n\u0131z\u0131 sa\u00e7mal\u0131klara harc\u0131yorsunuz'Ak\u0131lalmaz olay! Havada takla at\u0131p dikili kald\u0131Ba\u015fkan Trump hakk\u0131nda azil soru\u015fturmas\u0131n\u0131n ba\u015flat\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan New York'ta bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenliyorMacron'dan G\u00f6\u00e7men Politikas\u0131 \u00c7ark\u0131: 'Herkesi A\u011f\u0131rlayamay\u0131z'
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