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Trump: 'Başarılı görüşmeler yaptık. BM’de harika anlaşmalar yaptık ama basın haberini yapmıyor. Zamanınızı saçmalıklara harcıyorsunuz'

25.09.2019 23:41 | Son Güncelleme

Trump: 'Başarılı görüşmeler yaptık. BM’de harika anlaşmalar yaptık ama basın haberini yapmıyor. Zamanınızı saçmalıklara harcıyorsunuz'

Trump: 'Başarılı görüşmeler yaptık. BM’de harika anlaşmalar yaptık ama basın haberini yapmıyor. Zamanınızı saçmalıklara harcıyorsunuz'

Trump: 'Başarılı görüşmeler yaptık. BM’de harika anlaşmalar yaptık ama basın haberini yapmıyor. Zamanınızı saçmalıklara harcıyorsunuz'

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