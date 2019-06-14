HABER

Trump, Basın Sekreteri Sanders’in Beyaz Saray’dan ayrılacağını duyurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2019 00:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders’in ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.Başkan Tramp’ın en yakın ve en güvenilir Beyaz Saray çalışanlardan ve kabinesinde en uzun süre çalışan kişi olan Beyaz Saray Basın sekreteri Sarah Sanders, bu ayın sonunda görevini bırakarak, Arkansas eyaletine geri döneceği”açıklandı.Başkan Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada,”31 yıl sonra, harika Sarah Huckabee Sanders, ayın sonunda Beyaz Saray’dan ayrılacak Arkansas eyaletindeki evine gidecek.

Trump, Basın Sekreteri Sanders’in Beyaz Saray’dan ayrılacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders’in ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.
Başkan Tramp’ın en yakın ve en güvenilir Beyaz Saray çalışanlardan ve kabinesinde en uzun süre çalışan kişi olan Beyaz Saray Basın sekreteri Sarah Sanders, bu ayın sonunda görevini bırakarak, Arkansas eyaletine geri döneceği”açıklandı.
Başkan Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada,”31 yıl sonra, harika Sarah Huckabee Sanders, ayın sonunda Beyaz Saray’dan ayrılacak Arkansas eyaletindeki evine gidecek. Olağanüstü yeteneklere sahip, inanılmaz bir iş yapan çok özel bir insan! Umarım Arkansas Valisi olmaya karar verir ve harika olur. Sarah, “iyi iş çıkardığın için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştüMilli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştü
Bakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruzBakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkan adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt!

İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkan adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt!

Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladı

Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladı

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

İbrahim Kalın'dan ABD'ye mektup tepkisi!

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Erdoğan'dan 'yeni askerlik sistemi' mesajı: Hayırlı olsun!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Deniz Baykal'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

İçişleri Bakanı Soylu: Vatandaşlar acaba İmamoğlu kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400'ü almıştır, bu işi bitirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.