Trump, ‘Başkanlar Günü’nde protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Şubat’ta ‘Başkanlar Günün’de başkent Washington da olmak üzere ülke genelinde 250 ayrı noktada protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de Başkanlar Günü olarak kutlanan 18 Şubat’ta başkent Washington da dahil olmak üzere ülkenin 250 ayrı noktasında protesto edildi. Trump’ın, ABD-Meksika sınırı boyunca yapılması planlanan 5.7 milyar dolara mal olacak duvarı finanse etmek için ulusal acil durum ilanına karşı ülke genelinde, Başkanlar Günü’nde sokaklarda protesto gösterileri düzenlendi.

"Duvarı Trump’ın etrafına örelim"

Başkent Washington ve çeşitli bölgelerde Trump yönetimini protesto etmek için toplanan göstericiler, üzerinde ‘duvar ahlaksız ve yasa dışı’, duvara hayır, korkuya hayır, göçmenler kabul edilir’, ‘göçmenler arkadaşımız’, ‘duvarı Trump’ın etrafına örelim’ gibi sloganlar yazılı dövizler taşıdı.