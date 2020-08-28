Trump başkanlığa ikinci kez resmen aday

Rakibi Biden'ı eleştiren Trump, seçim vaatlerini sıraladı.ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin ulusal kurultayının son gününde yaptığı konuşmada 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı kabul ettiğini açıkladı.

Trump, partisinin düzenlediği kurultayın ilk gününde oy birliğiyle yeniden aday gösterilmişti. Üç gün süren ve ağırlıklı olarak sanal ortamda gerçekleştirilen kurultayın sonunda Beyaz Saray'ın bahçesinde bulunan bin 500 civarında partiliye seslenen Trump, "Şükran dolu bir kalple bu gece Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı adaylığını kabul ediyorum" dedi.

Trump konuşmasının devamında koronavirüse karşı mücadeleyi artıracağını söyledi. "Son aylarda, ulusumuz ve tüm gezegenimiz yeni ve güçlü bir düşmanla karşı karşıya kaldı" diye konuşan 74 yaşındaki politikacı, "Virüsü yeneceğiz, pandemiyi sonlandıracağız ve krizden daha da güçlenerek çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı etkili bir aşı geliştirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Trump, yılbaşından önce aşının üretilmiş olacağını sözlerine ekledi. Trump, "Belki daha da erken olacak" dedi.