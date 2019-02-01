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Trump, başkanlığın kendisine pahalıya mal olduğunu söyledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 17:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump verdiği bir röportajda, başkanlıktan servet edindiği iddiasını reddederek Oval Ofis’te çok para kaybettiğini söyledi.New York Times gazetesinden Peter Baker ve Maggie Haberman’a konuşan Trump, başkanlığı sırasında para kaybettiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump verdiği bir röportajda, başkanlıktan servet edindiği iddiasını reddederek Oval Ofis’te çok para kaybettiğini söyledi.
New York Times gazetesinden Peter Baker ve Maggie Haberman’a konuşan Trump, başkanlığı sırasında para kaybettiğini söyledi. Trump "Bu işi yaparken çok büyük miktarda servet kaybettim. Bu sadece para değil. Bu iş büyük zaman alan bir iş. Bereket versin ki bildiğiniz gibi benim paraya ihtiyacım yok" dedi.
Trump iddialarının aksine, kar amacı gütmeyen bir grup, Trump’ın Beyaz Saray’a girmesinden itibaren siyasi gruplar ve federal ajanslardan Nisan 2018’e kadar 15 milyon dolar kazandığını iddia etti. Demokratlar da, mecliste çoğunluğu elde etmelerinden itibaren Trump’ın firmalarının zenginleşmesini gözlem altına almaya çalışıyor.
Beyaz Saray ise, Trump’ın başkanlığı sürecinde zenginleştiği iddiasını reddetti. Başkanlığı süresince para kaybettiğini iddia etse bile Trmup 2020’de başkanlığa adaylığını koyma fikrinden vazgeçmedi ve "Bu işi seviyorum" dedi.

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