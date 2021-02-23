Trump başkanlık döneminde 1,6 milyar dolar kazanmış

Eski başkanın mal beyanlarını inceleyen grup, Trump ABD vergi mükellefleri tarafından ödenen resmi maaşını bağışlamakla övünürken aslında bunun, başkanlığı sırasında Trump işletmelerince elde edilen gelirin küçücük bir kısmı olduğunu iddia ediyor.

CREW'in hesaplarına göre 2020'de koronavirüs pandemisi sonrası hizmet sektörüne bağlı gelirinde büyük bir düşüş gördükten sonra bile Trump, Trump Organization ve diğer dış gelirlerden toplamda en az 1.613.583.013 dolar (yaklaşık 11 milyar 340 milyon 334 bin TL) kazandığını açıkladı.

Trump'ın beyan ettiği mal varlığı en fazla 1.790.614.202 doları (yaklaşık 12 milyar 590 milyon 569 bin TL) bulsa da mal beyan belgelerinde bazı varlıkların yıllık gelirinin "5 bin doların (yaklaşık 35 bin TL) üzerinde" diye listelenmesi belgeleri muğlak kılıyor.

Trump Organization işletmelerinin yapısı, beyan edilen gelirin mutlaka Trump'ın bu işletmelerden elde ettiği kişisel geliri yansıtmadığını gösteriyor.

Gelirin büyük bir kısmı grubun daha ünlü ve başkanlığı sırasında Trump'ın sıklıkla görüldüğü mülklerinden geldi: Mar-a-Lago, Washington'daki The Trump International Hotel ve Florida'da bulunan Doral'daki golf sahası, New Jersey'deki Bedminster ve Virginia'daki Trump National.