“Trump Başkentte 10 Bin Asker Konuşlandırmak İstedi”

Başkan Donald Trump başkent Washington’da 10 bin asker konuşlandırmayı istemiş. Reuters haber ajansına konuşan yönetimden bir yetkiliye göre Trump bu isteğini, 25 Mayıs’ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polisin gözaltı işlemi sırasında hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd’un ölümünün ardından başkentte ve diğer kentlerde protesto gösterilerinin arttığı geçen hafta dile getirdi.
Yetkiliye göre Pazartesi günü Oval Ofis’te yapılan başkentte 10 bin asker gönderilmesi tartışması, Reuters’a göre Başkan’ın gösteriler başladığı sırada yaptığı tehdidi hayata geçirerek, Savunma Bakanı Mike Esper’in karşı çıkmasına rağmen orduyu gösterilere müdahale için görevlendirmenin ucundan döndüğünü gösteriyor.
Yetkiliye göre Savunma Bakanı Mike Esper, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Adalet Bakanı William Barr, toplantıda Trump’ın bu isteğine karşı çıktı. Reuters’a konuşan yetkiliye göre toplantıda bu konuda tartışmalar yaşandı.
Beyaz Saray’dan bu toplantıyla ve içeriğiyle ilgili yorum yapılmazken Başkan Trump toplumsal eylemlerde daha geleneksel olarak kullanılan Ulusal Muhafız güçlerini gösterilere müdahale eden kolluk güçlerine destek amacıyla konuşlandırdı. Ayrıca federal polisin sayısını da arttırdı.
Yetkiliye göre, toplantıdaki tartışmada Savunma Bakanı Esper’in 82’nci hava indirme tümenini ve diğer birimlerden askerleri başkent Washington’da ihtiyaç halinde göreve başlamaya hazır hale getirmeyi teklif etmesi başkan için an itibariyle yeterli oldu.
Trump’ın gösterilere müdahaleyi askeri hale getirmeyi istemesi önemli kadrolardaki eski yetkililerden de tepkiyle karşılanmıştı. Bunlar arasında Trump’ın ilk savunma bakanı Jim Mattis ve genel olarak siyasetten uzak durmaya çalışan istifa etmiş generaller de vardı.
Esper’in geleceği
Savunma Bakanı Mike Esper, Çarşamba günü ülke içindeki toplumsal olayların bastırılmasında ordunun Ayaklanma Yasası’nın devreye sokulmasına karşı olduğunu basın toplantısıyla bildirmişti.
Üst düzey bir yetkilinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre Trump basın toplantısının ardından Esper’e bağırdı.
Bu olayın ardından Başkan’ın Savunma Bakanı’nı görevden alabileceği tartışılırken Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump’ın Esper’e güvenmeye devam ettiğini söylemişti.
Esper ise Salı günü yayınladığı bir açıklamada Savunma Bakanlığı personeline Amerikalılar’ın ifade özgürlüğü ve barışçı toplanma hakkını korumaya bağlı olduklarını hatırlattı.
Milley ise askerlere ABD Anayasası’nda yer alan göstericilerin barışçı protesto hakkını koruma yeminlerini hatırlattı.
Pazartesi günü Başkan Trump’ın video konferans yöntemiyle yaptığı topantıda Milley ve Esper’in gösterilerle ilgili ‘‘savaş alanı’’ gibi askeri terimler kullandıkları bilgisi basına sızmış, bu nedenle iki isim eleştirilerin hedefi olmuştu.
Başkan Trump’ın Pazartesi günü barışçı protestoculara müdahale ile eş zamanlı olarak yürüyerek gittiği St. Johns Kilisesi önünde İncil’le poz vermesi eleştirilmişti. Başkan kiliseye gitmeden önce göstericilerin eylemi polisin gözyaşartıcı gaz sıkmasıyla dağıtılmıştı. Bu sırada Esper ve Milley de Trump’la birlikte oldukları için eleştirilen isimler arasındaydı.
Esper daha sonra yaptığı açıklamada kiliseye gitmekte olduklarını bilmediğini kaydetmişti.