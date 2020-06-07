“Trump Başkentte 10 Bin Asker Konuşlandırmak İstedi”

Başkan Donald Trump başkent Washington’da 10 bin asker konuşlandırmayı istemiş. Reuters haber ajansına konuşan yönetimden bir yetkiliye göre Trump bu isteğini, 25 Mayıs’ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polisin gözaltı işlemi sırasında hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd’un ölümünün ardından başkentte ve diğer kentlerde protesto gösterilerinin arttığı geçen hafta dile getirdi.

Yetkiliye göre Pazartesi günü Oval Ofis’te yapılan başkentte 10 bin asker gönderilmesi tartışması, Reuters’a göre Başkan’ın gösteriler başladığı sırada yaptığı tehdidi hayata geçirerek, Savunma Bakanı Mike Esper’in karşı çıkmasına rağmen orduyu gösterilere müdahale için görevlendirmenin ucundan döndüğünü gösteriyor.

Yetkiliye göre Savunma Bakanı Mike Esper, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Adalet Bakanı William Barr, toplantıda Trump’ın bu isteğine karşı çıktı. Reuters’a konuşan yetkiliye göre toplantıda bu konuda tartışmalar yaşandı.

Beyaz Saray’dan bu toplantıyla ve içeriğiyle ilgili yorum yapılmazken Başkan Trump toplumsal eylemlerde daha geleneksel olarak kullanılan Ulusal Muhafız güçlerini gösterilere müdahale eden kolluk güçlerine destek amacıyla konuşlandırdı. Ayrıca federal polisin sayısını da arttırdı.