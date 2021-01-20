Trump: “Başlatığımız Hareket Yalnızca Bir Başlangıç”

Başkan Donald Trump, görev süresinin dolmasına bir gün kala Beyaz Saray’da veda konuşması yaptı. Trump, “Bundan dört yıl önce ülkemizi yeniden yapılandırmak, ruhunu yenilemek, yönetimin halkına bağlılığını yeniden sağlamak için büyük bir girişimi başlattık. Kısacası Amerika’yı tüm Amerikalılar için yeniden güçlü yapma misyonuyla yola çıktık” diyerek sözlerine başladı. Trump, “Amerika’nın 45’inci Başkanı olarak görev süremin sonuna gelirken karşınızda birlikte başardıklarımızın haklı gururuyla duruyorum. Buraya gelme amacımızı hayata geçirdik hatta çok daha fazlasını yaptık” dedi. Trump, “Bu hafta yeni bir yönetim yemin ederek göreve başlıyor. Amerika’yı güvende ve refah içinde tutmayı başarmaları için dua edeceğiz. Onlara en iyi dileklerimizi yolluyoruz ve şans diliyoruz. Bu çok önemli bir sözcük” diye konştu. Trump, başta eşi Melania Trump ve kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner’a olmak üzere tüm ailesine, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ailesine, yönetimindeki ve kabinesindeki isimlere, Beyaz Saray çalışanlarına, gizli servise ve orduya teşekkür etti.

Amerikan halkına da teşekkür eden Trump, “Size hizmet etmek tarif edilmez bir onur. Bu olağanüstü ayrıcalığı bana verdiğiniz için size teşekkür ederim” sözlerini kullandı. Trump, 6 Ocak’ta yaşanan Kongre saldırısına da değindi ve “Tüm Amerikalılar Kongremize düzenlenen saldırıdan dehşet duydu. Siyasi şiddet Amerikalılar olarak kutsal gördüğümüz her şeye karşı bir saldırıdır ve hoşgörülemez” dedi ve “Şimdi her zamankinden daha fazla ortak değerlerimiz etrafında birleşmeli ve partizan öfkeyi bir kenara bırakmalı ve kaderimizi çizmeliyiz” diye konuştu. Dört yıl önce Washington’a geldiğinde siyaset dünyasının dışındaki başkanlardan biri olduğunu belirten Trump, “Ben kariyerimi bir siyasetçi olarak değil; açık gökyüzüne bakan ve sınırsız olasılıkları hayal eden bir emlak kurucusu olarak geçirdim. Amerika’da dikilmesi gereken yeni zirveler olduğunu biliyordum. Amerika bana çok şey verdi, ben de ona bir şeyler vermek istedim” diye konuştu. Milyonlarca çalışkan Amerikalı’yla birlikte ülke tarihinin en büyük siyasi hareketini oluşturduklarını söyleyen Trump, “Aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisini de oluşturduk” dedi.

Trump, yönetiminin başarıları arasında vergi reformu yasalarını, istihdam karşıtı uygulamaların kaldırılmasını, Trans Pasifik Ortaklığı ve Paris Anlaşması’ndan çıkılmasını, NAFTA anlaşmasının değiştirilmesini, Çin’e uygulanan gümrük vergilerini gösterdi. Corona virüsü salgını sırasında Amerikan ekonomisinin diğer ülkeleri performans olarak çok geride bıraktığını belirten Trump, “Attığımız temeller olmasaydı bunu başaramazdık” dedi. Trump, Amerika’nın dünyanın açık arayla birinci petrol ve doğalgaz üreticisi haline geldiğini söyledi, siyah Amerikalılar, Latinler, Asyalılar ve kadınlar arasında işsizliğin rekor düzeyde azaldığını ve yeni iş imkanları oluşturulduğunu kaydetti. Binlerce yeni fabrika kurulduğunu belirten Trump, “Made in America (Amerika’da yapıldı) etiketini geri getirdik” dedi. Trump ayrıca yönetimin Corona virüsüyle mücadeledeki başarısını da övdü ve “Başka bir hükümet olsa aşı geliştirilmesi 3, 4, 5 hatta 10 yılı alırdı; bizse bunu dokuz ayda yaptık” dedi. Anayasa Mahkemesi’ne üç yeni yargıcı atadıklarını hatırlatan Trump, toplamda 300 kadar fedeal yargıcın da atandığını belirtti.

Sert göçmenlik politikalarıyla bilinen Trump, ABD tarihinin en güvenli sınırının 700 kilometre uzunluğundaki yeni duvarın yanı sıra Meksika, Guatemala, Honduras ve El Salvador’la yapılan sınır anlaşmaları sayesinde oluşturulduğunu belirtti. “Hem evde hem de dışarıda Amerika’nın liderliğini güçlendirdik” diyen Trump, “Dünya bize yeniden saygı duyuyor, Lütfen bu saygıyı kaybetmeyin” sözlerini kullandı. NATO üyelerine savunma harcamalarını arttırmaları için baskı yapan Trump, “Çıkarlarımıza hiçbir zaman hizmet etmeyen tek taraflı küresel anlaşmalardan çıktık, NATO ülkeleri artık savunma bütçesi için görevi devraldığım birkaç yıl öncesine göre yüzlerce milyar dolar daha fazla ödeme yapıyor. Bu çok adaletsizdi, dünyanın maliyeti bizim sırtımızdaydı, şimdi dünya bize yardım ediyor” dedi. Amerikan ordusunun da 3 trilyon dolar kaynakla yeniden yapılandırıldığını belirten Trump, “ABD silahlı kuvvetlerinin en yeni kurumunu Uzay Kuvvetleri’ni oluşturduk” dedi. Trump, IŞİD’in halifeliğinin sona erdirilmesi, İran rejimine baskı uygulanması ve İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesini de yönetimin başarıları arasında sıraladı.