''Trump Başsavcıyı Görevden Aldı''

New York Güney Bölgesi Başsavcısı atamasıyla ilgili Amerikan yargısında kriz yaşanıyor. ABD Adalet Bakanı William Barr’ın dün gece aniden istifa ettiğini açıkladığı Başsavcı Geoffrey Berman, hem Barr'ın bu açıklamasından kısa süre sonra hem de bugün, “Görevimin başındayım, istifa etmedim” mesajını verdi. Başsavcının son açıklamasından saatler sonraysa Adalet Bakanı Barr, Başkan Donald Trump’ın Başsavcı Berman’ın görevine son verdiğini duyurdu. Başkan Trump ise, ''Bu adalet bakanına kalmış bir konu. Benim bir ilgim yok'' şeklinde açıklama yaptı. Başsavcı Berman, Cumartesi sabah Manhattan’daki savcılık binasına girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, görevini yapmayı sürdüreceğini belirterek, ''Sadece işimi yapmak için buradayım” dedi. Adalet Bakanı Barr’ın dün akşam istifa ettiği yönündeki açıklamasından kısa süre sonra kendi ayrı bir açıklama yayınlayan Berman, “İstifa etmedim. İstifa etmeye de niyetim yok. Beni yargıçlar atadı. Senato yerime gelecek yeni başsavcıya onay verene kadar görevimin başındayım” ifadesini kullanmıştı.

Barr'dan sert açıklama Adalet Bakanı Barr, Başsavcı Berman’a Cumartesi günü yazdığı mektupta sert ifadeler kullandı. Başsavcının Cuma gecesi yaptığı “İstifa etmeyeceğim, etmeye de niyetim yok” açıklamasına değinen Barr, “Ne yazık ki dün yaptığınız açıklamayla kamu hizmeti yerine gösteriyi tercih ettiniz. İstifa etmeye niyetiniz olmadığını söylediğiniz için, Başkan’dan sizi bugünden itibaren geçerli olacak şekilde görevden almasını istedim. O da öyle yaptı” diye yazdı. Başsavcı Berman dünkü açıklamasında kendisinin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı görevine yargıçlar kurulu tarafından getirildiğini vurgulamıştı. Adalet Bakanı Barr mektubunda Başkan Trump’ın kanun gereği başsavcıyı görevden alma yetkisinin olduğunu savundu. Geofrrey Berman, Cuma gecesi yaptığı açıklamada savcılığın üstlendiği “soruşturmaların kesintisiz bir şekilde ve gecikme olmadan devam edeceğini” belirtmişti. Adalet Bakanı Barr mektubunda, “Açıklamanızda görevde kalmanızın savcılık bünyesinde devam etmekte olan soruşturmaların düzgün bir şekilde ele alınması için gerekli olduğu gibi yanlış bir imada bulunmuşsunuz. Bu yanlış. Başsavcılığın soruşturma dosyalarını normal seyrinde ve bakanlığın uygulanabilir standartları, politikası ve yönlendirmesi doğrultusunda ele almaya devam etmesini bekliyorum. Önümüzdeki süreçte herhangi bir davaya uygunsuz bir müdahale olduğu sonucuna varılan bir karar alınması ya da adım atılması halinde, kendisini bu iddianın incelenmesi için yetkilendirdiğim Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi derhal konuyla ilgili bilgilendirilecek” diye yazdı.

Trump: ''İlgim yok'' Konu Oklahoma’nın Tulsa kentindeki miting için başkent Washington'dan ayrılması öncesinde Başkan Donald Trump’a soruldu. Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını kısaca yanıtlayan Trump, “Bu adalet bakanına kalmış bir konu. Bakan Barr konu üzerinde çalışıyor. Onun bakanlığı. Benim bakanlığım değil. Çok yetkin bir adalet bakanımız var. Ona kalmış bir karar. Benim ilgim yok” ifadelerini kullandı. New York York Güney Bölgesi Manhattan, Bronx, Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan ve Westchester bölgelerini kapsayan savcılık, ABD’nin en önemli davalarının soruşturulduğu bölge olarak biliniyor. Aralarında Rıza Sarraf, Hakan Atilla ve Halkbank davalarının da bulunduğu birçok ulusal ve uluslararası davanın soruşturulduğu bölgede eski Başsavcı Preet Bharara, Donald Trump’ın başkanlığa seçilmesinden sonra görevinden alınmış, yerine Türkiye’nin ABD’de lobicilik faaliyetlerini yürüten Greenberg Traurig firmasının New Jersey eyaleti temsilcisi ve firma ortaklarından Geoffrey S. Berman atanmıştı.