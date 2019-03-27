"Trump Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde İsrail egemenliğini tanıyabilir"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir sonraki adımının işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde "İsrail egemenliğini tanımak" olabileceğini söyledi.

Ureykat, Ramallah'taki ofisinde düzenlediği basın toplantısında, "Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak, işgal altındaki Golan Tepelerini de İsrail toprağı olarak tanıması sadece uluslararası kanunun ihlali değil aynı zamanda askeri gücü olanın her toprağı işgal edebileceği yönünde bir mesajdır." dedi.

"Uluslararası kanunların, ahlak ve normların geride kaldığı bir çağda yaşıyoruz." diyen Ureykat, Arap halklarının bu adaletsiz durumun devam etmesini kabul etmeyeceğini vurguladı.

- "ABD Araplara 'eğer askeri gücünüz yoksa teslim olmanız gerekli' diyor"

Ureykat, Trump'ın işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepelerini "İsrail toprağı" şeklinde tanımasını kınayarak, "Trump'ın bir sonraki adımı işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde İsrail egemenliğini ve Gazze'de bir Filistin devletçiğini tanımak olabilir." ifadelerini kullandı.