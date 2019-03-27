HABER

"Trump Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde İsrail egemenliğini tanıyabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:22 | Son Güncelleme

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat: "Trump'ın bir sonraki adımı işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde İsrail egemenliğini ve Gazze'de bir Filistin devletçiğini tanımak olabilir"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir sonraki adımının işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde "İsrail egemenliğini tanımak" olabileceğini söyledi.

Ureykat, Ramallah'taki ofisinde düzenlediği basın toplantısında, "Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak, işgal altındaki Golan Tepelerini de İsrail toprağı olarak tanıması sadece uluslararası kanunun ihlali değil aynı zamanda askeri gücü olanın her toprağı işgal edebileceği yönünde bir mesajdır." dedi.

"Uluslararası kanunların, ahlak ve normların geride kaldığı bir çağda yaşıyoruz." diyen Ureykat, Arap halklarının bu adaletsiz durumun devam etmesini kabul etmeyeceğini vurguladı.

- "ABD Araplara 'eğer askeri gücünüz yoksa teslim olmanız gerekli' diyor"

Ureykat, Trump'ın işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepelerini "İsrail toprağı" şeklinde tanımasını kınayarak, "Trump'ın bir sonraki adımı işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde İsrail egemenliğini ve Gazze'de bir Filistin devletçiğini tanımak olabilir." ifadelerini kullandı.

Sözcü Ureykat, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD Araplara 'eğer askeri gücünüz yoksa teslim olmanız gerekli' diyor. Adaletsizlik, güvenlik değil şiddet, aşırılık ve kan getiriyor. Trump'ın kurduğu şey işte budur."

Trump'ın Filistin konusundaki kararlarının "Yüzyılın Anlaşması'nın" bir parçası olduğunu belirten Ureykat, Filistin'deki bölünmüşlüğü sona erdirmenin İsrail-ABD projesine karşı durmak için ulusal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Ureykat ayrıca, bu ay sonunda Tunus'ta düzenlenmesi planlanan Arap Zirvesi'nde de Filistin konusunda sorumlulukların gerektirdiği şekilde kararlar alınması çağrısı yaptı.

- Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgali altında tutuyor.

PARTNERÇocuklar Duymasın'daki sekreter Yasemin'e bir de şimdi bakın!Çocuklar Duymasın'daki sekreter Yasemin'e bir de şimdi bakın!
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketiUluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketi
Yeşilkent Mahalle Konağı inşaatı tam gaz devam ediyorYeşilkent Mahalle Konağı inşaatı tam gaz devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Filistin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat israil

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akşener: Ahlat ve Iğdır'da Cumhur İttifakını destekliyoruz

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Son dakika: Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Deniz Baykal ile ilgili yeni açıklama

Uçuruma yuvarlanan otomobil alev aldı

Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Son dakika: Denizli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

14.27'de bir deprem daha oldu! Bu kez...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.