Trump bazı Avrupa ülkeleri ve Brezilya'ya uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

Sözcülük görevini Çarşamba gününden itibaren devralması beklenen Psaki, "Pandeminin alevlendiği ve dünyanın değişik yerlerinde daha bulaşıcı varyantlarının ortaya çıktığı bir dönemde uluslararası seyahat kısıtlamalarını kaldırmak doğru zaman değil" ifadelerini kullandı.

Ancak müstakbel Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Twitter'dan, "Sağlık ekibimizin tavsiyesi üzerine hükümet bu kısıtlamaları 26 Ocak'ta kaldırmayı planlamıyor" açıklaması yaptı.

Trump, bu tarihten itibaren ABD'ye gitmek üzere uçağa binecek tüm yolculardan korona testi isteneceğini, test sonucu negatif olanların uçmalarına izin verileceğini açıkladı.

Koronavirüse karşı mücadeleyi en önemli acil hedeflerinden biri olarak açıklayan Biden yönetimi, uluslararası seyahatlerde esnekliğe gitmek yerine mevcut kısıtlamaların daha da sertleştirilmesinden yana.

Pandeminin kontrol altına alınamadığı ABD'de, Johns Hopkins Üniversitesi istatistiklerine göre ilk vakanın yaklaşık bir yıl önce görülmesinden bu yana 24 milyon kişide koronavirüs enfeksiyonu tespit edildi. Enfeksiyon nedeniyle yaklaşık 400 bin kişi öldü.

Koronavirüsün Avrupa'da Mart ayı ortasında hızla yayılmaya başlaması nedeniyle Trump, bu tarihten itibaren Avrupa'dan gelecek yabancılara giriş yasağı getirdi. Şu anda, Schengen Bölgesi, İngiltere ve İrlanda'dan yabancıların ABD'ye girmesine izin verilmiyor. Brezilya da yasak kapsamındaydı. Ayrıca Kanada ve Meksika'dan seyahatler de pandemi nedeniyle sınırlandırılmıştı.

Trump yönetimi 26 Ocak'tan itibaren Çin ve İran'dan gelecek olanlara yönelik yasağın ise devam edeceğini aktardı.

Test zorunluluğu

ABD sağlık kurumu CDC, geçen hafta yaptığı açıklamada 26 Ocak'tan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan uçuşlar için negatif sonuç gösteren korona testinin zorunlu olduğunu açıkladı. Söz konusu kuralın uçuşların gerçekleştiği ülke, yolcuların vatandaşlığı veya vize durumlarından bağımsız olarak ABD'ye yapılan tüm uluslararası uçuşlar için geçerli olduğu belirtildi. ABD vatandaşlarının da bu kurala uymak zorunda oldukları belirtildi. Virüsü tespit etmek için yapılan PCR testinin, uçuştan en geç üç gün önce yapılması gerekiyor. ABD Sağlık Bakanlığı ayrıca tüm yolcuların ABD'ye geldikten üç ila beş gün sonra yeniden test yaptırmaları ve yedi gün boyunca evlerini terk etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan ABD'den Avrupa'ya gelecek olanlar için de kısıtlamalar söz konusu. Almanya İçişleri Bakanlığı, ABD ve diğer riskli bölgelerden AB'ye gelmek isteyenlerden yalnızca "önemli bir işlevi yerine getirenlerin veya seyahati kesinlikle gerekli olanların" girişlerine izin verildiğini açıkladı.

dpa, DW/TY,HT

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