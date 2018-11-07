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Trump: 'Bazı ülkelere İran'la ticarette muafiyet verdik çünkü petrol fiyatlarının yükselmesini istemedim'

07.11.2018 21:27 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump'a basın toplantısı sırasında gazetecilerden biri tarafından  "Erdoğan İran yaptırımlarına uymayız" dedi, ne diyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Trump "Bazı ülkelere İran'la petrol ticaretinde muafiyet verdik çünkü petrol fiyatlarının yükselmesini istemedim" yanıtını verdi.

Trump: 'Bazı ülkelere İran'la ticarette muafiyet verdik çünkü petrol fiyatlarının yükselmesini istemedim'

Başkan Donald Trump'a basın toplantısı sırasında gazetecilerden biri tarafından "Erdoğan İran yaptırımlarına uymayız" dedi, ne diyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Trump soruyu "Bazı ülkelere İran'la petrol ticaretinde muafiyet verdik çünkü petrol fiyatlarının yükselmesini istemedim. Zaten petrol fiyatları da düşüyor. Bu benim sayemde oldu" şeklinde yanıtladı.

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