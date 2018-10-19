TRUMP: BEDELİ AĞIR OLUR

Nafiz ALBAYRAK, 18 EKİM, New YORK (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak, "Öyle görünüyor ki, Suudi yazar kesinlikle öldü" dedi.

Suudi Arabistan ve Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra Washington’a dönen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Trump, Kaşıkçı’nın ölümünden Suudi Kraliyet Ailesi'nin çıkması durumunda, bunun bedelinin ağır olacağını söyledi.

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- Trump'ın konuşması

