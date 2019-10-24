Trump: ‘Belki Kürtler’in Petrol Bölgesine Dönme Zamanı Gelmiştir’

ABD Başkanı, Twitter’dan paylaştığı mesajda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani ile görüşmesine atıfta bulunarak “Kütler’in yaptıklarını takdir ediyorum. Belki artık petrol bölgesine doğru ilerlemelerinin zamanı gelmiştir” dedi ABD Başkanı Donald Trump Suriye’deki petrol sahalarını bir kez daha gündeme getirdi. Twitter’dan paylaştığı mesajda SDG Komutanı Mazlum Kobani ile görüşmesine atıfta bulunarak “Kütler’in yaptıklarını takdir ediyorum. Belki artık petrol bölgesine doğru ilerlemelerinin zamanı gelmiştir” dedi. Başkan Trump, Çarşamba günü Beyaz Saray’dan Suriye konusunda yaptığı konuşmada ABD’nin bir grup askeri Suriye'de bırakacağını doğrulamış, "Petrolü güven altına aldık. O nedenle az sayıda ABD askeri petrolün olduğu bölgelerde kalacak ve biz de petrolü koruyacağız. Petrolle ne yapacağımıza sonra karar vereceğiz" demişti. Donald Trump dünkü konuşmasına atıfta bulunarak “Dünkü konuşmamda söz ettiğim gibi Suriye'deki petrol sahaları ABD, Kürtler’in yardımıyla geri alana kadar IŞİD'in elindeydi. IŞİD'in yeniden bu sahaları almasına ASLA izin vermeyeceğiz" diye yazdı.

Bir sonraki mesajında da bir grup senatörün ABD vizesi işlemlerinin hızlandırılması talebinde bulunduğu SDG komutanı Mazlum Kobani ile yaptığı telefon görüşmesine değindi. Trump, SDG komutanının hesabını etiketleyerek “General Mazlum Abdi ile yaptığım görüşmeden çok memnun oldum. O bizim yaptıklarımızı takdir ediyor, ben de Kürtler’in yaptıklarını takdir ediyorum. Belki artık Kürtler’in Petrol Bölgesine doğru yönelme zamanı geldi” diye yazdı. Graham’den Trump’a “Komutanların sözünü dinleyin” çağrısı Trump’ın Suriye politikası konusundaki tartışmalar devam ederken, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını en sert eleştiren isimlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Twitter’dan paylaştığı mesajlarda, ABD’li komutanlar ve Başkan Trump’ın Savunma Bakanlığı’na atadığı isimler arasında görüş ayrılığı olduğu imasında bulundu. Senatör Graham, Çarşamba günü paylaştığı Twitter mesajında Trump’a Savunma Bakanlığı’na atanan siviller yerine komutanların sözünü dinlemesi çağrısında bulundu. Graham, “Suriye’de askeri liderlerden gelen ‘IŞİD’le mücadele stratejisi’ konusundaki iyi önerilerin farkındayım. Savunma Bakanlığı Ofisi’nin bu önerileri baltalamaması ve Savunma Bakanı’nın da IŞİD’in geri gelmesini önleyecek iyi fikirlerin uygulanması için çaba göstermesini umuyor ve bekliyorum” diye yazdı. “Başkan’a hizmet etmenin en iyi yolu riskler konusunda dürüst bir değerlendirme sunmaktır” ifadelerini kullandı.

YPG Komutanı: “Soçi Mutabakatında çekincelerimiz var” SDG komutanı Mazlum Kobani (Abdi) de Suriye’de bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Trump’ın kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde Amerikan askerlerinin bölgede kalmaya devam edeceğini vurguladığını söyledi. SDG komutanı, Türkive ve Rusya arasında varılan Soçi mutabakatına değindi, mutabakattaki bütün maddelere ilişkin SDG’nin çekinceleri olduğunu ve bu noktaları Rusya ile görüştüklerini söyledi. Mazlum Kobani hala bir anlaşma olmadığını, bu aşamada ateşkes olduğunu ve buna da uyduklarını savundu. Mazlum Kobani, Irak-Suriye sınırındaki Semalka sınır kapısının SDG denetiminde kalacağını, bu bölgenin kendileri için stratejik önemde olduğunu ve bu konuyu da müzakere etmeyeceklerini söyledi. SDG komutanı geçtiğimiz hafta ABD basınına verdiği bir demeçte Washington’a davet edildiğini söylemiş ancak ayrıntı vermemişti. Başkan Trump da dün yaptığı açıklamada kendisiyle görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini söylemiş, ABD’li bir grup senatör de Dışişleri Bakanlığı’ndan Mazlum Kobani için ABD vizesi işlemlerinin hızlandırılmasını talep etmişti.