Arizona ve Nevada'nın ardınan Pennsylvania ve Georgia eyaletlerinde de devam eden oy sayımlarında rakibi Biden'ın gerisine düşen Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu paylaşımının altına Twitter, "Bu paylaşım yapıldığında resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu açıklamamış olabilirler." şeklinde uyarı etiketi koydu.

TRUMP BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Öte yandan, Trump kampanyası bugün Philedelphia'da basın açıklaması yapacak.

Trump, sayımları devam eden Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde öndeydi. Ancak dünkü sayımlarla birlikte Biden, Pennsylvania ve Georgia'da öne geçti.

Nevada ve Arizona'da da Biden az bir farkla Trump'ın önünde görünüyor.



