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Trump: Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2020 18:52 | Son Güncelleme

ABD'de başkanlık seçiminde birçok eyalette devam eden oy sayımlarında rakibi Demokrat Joe Biden'ın gerisine düşen ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, "Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla" paylaşımında bulundu.

Trump: Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla

Arizona ve Nevada'nın ardınan Pennsylvania ve Georgia eyaletlerinde de devam eden oy sayımlarında rakibi Biden'ın gerisine düşen Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu paylaşımının altına Twitter, "Bu paylaşım yapıldığında resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu açıklamamış olabilirler." şeklinde uyarı etiketi koydu.

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TRUMP BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Öte yandan, Trump kampanyası bugün Philedelphia'da basın açıklaması yapacak.

Trump, sayımları devam eden Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde öndeydi. Ancak dünkü sayımlarla birlikte Biden, Pennsylvania ve Georgia'da öne geçti.

Nevada ve Arizona'da da Biden az bir farkla Trump'ın önünde görünüyor.


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