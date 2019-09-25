Trump: “Ben kimseyi tehdit etmedim. Ukrayna lideri de beni kimse bir şeye zorlamadı dedi. Hepsi uydurma"

Trump: \u201cBen kimseyi tehdit etmedim. Ukrayna lideri de beni kimse bir \u015feye zorlamad\u0131 dedi. Hepsi uydurma44 y\u0131ll\u0131k efsane tarih yazmaya geliyor! Ba\u015fkan Trump hakk\u0131nda azil soru\u015fturmas\u0131n\u0131n ba\u015flat\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan New York'ta bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenliyorTrump: 'Ba\u015far\u0131l\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yapt\u0131k. BM\u2019de harika anla\u015fmalar yapt\u0131k ama bas\u0131n haberini yapm\u0131yor. Zaman\u0131n\u0131z\u0131 sa\u00e7mal\u0131klara harc\u0131yorsunuz'
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