Trump: ‘Benden Nefret Edenleri İfade Vermeye Çıkarıyorlar’ 

Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında dinlenen iki yetkilinin daha ifadelerinin dökümü yayınlandı. Başkan Trump, ifade veren isimler için “Kim olduklarını bilmiyorum. Benden nefret edenleri bulup çıkarıyorlar” yorumunu yaptı.
İfadelerinin dökümü yayınlanan yetkililerden biri, Başkan Trump’ın Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Avrupa ve Rusya işlerinden sorumlu üst düzey eski direktör Fiona Hill, diğeri de şu anda hala Beyaz Saray’da Ulusal Güvenlik Konseyi’nde görevli Ukrayna uzmanı Alexander Vindman.
Azil soruşturmasını yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun açıkladığı döküme göre Vindman, daha önce Trump’ın kampanyasına bağışta bulunduğu bilinen ABD’nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland’ın 10 Temmuz’da Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıda sarf ettiği sözlerde bir muğlaklık olmadığını belirtti.
Vindman, “Biden’lar konusunda var olmayan bir soruşturma açılmasını istiyordu. Hiçbir belirsizlik yoktu” dedi. Beyaz Saray yetkilisi, ABD’nin AB büyükelçisinin Ukraynalı yetkililere Biden’ların soruşturulması için baskı yaptığını duyduğunu söyledi.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu azil soruşturması kapsamında ifade vermesi için Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney’yi de ifadeye çağırmıştı. Ancak Mulvaney gönderilen celbe meydan okuyarak komisyona ifade vermeye gitmedi.
Mulvaney 17 Ekim’de düzenlediği basın toplantısında Beyaz Saray’ın Ukrayna’ya yardımını askıya aldığını kabul etmiş, “Herkese bir haberim var. Bunu artık aşın. Dış politikada siyasi etki olacak” demişti. Ancak Mulvaney, daha sonra yapılan yazılı açıklamada Trump’ın 25 Temmuz tarihli Ukrayna lideriyle yaptığı telefon görüşmesinde karşılıklı bir pazarlığın kesinlikle yapılmadığını söylemişti.
Trump ve destekçileri, Başkan’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile karşılıklı bir pazarlığa girdiğine ilişkin delil olmadığını, Ukrayna’ya askeri yardımın serbest bırakıldığını ancak Zelenski’nin de hiçbir zaman açık bir şekilde Biden ailesini ya da 2016 başkanlık seçim sürecinde Ukrayna’nın rolünün soruşturulması konusunda bir söz vermediğini savunuyor.
ABD’de bir başkanın azledilmesi için, anayasa çerçevesince belirlenen suçların işlendiğinin kanıtlanması için karşılıklı bir pazarlğın olması gerekmiyor.
Trump: “Endişeli değilim”
Başkan Donald Trump, Georgia eyaletine hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump Demokratlar’ı kendisinden nefret eden insanların ifadelerine başvurmakla suçladı. “Hiçbir konuda endişeli değilim. Verilen ifadeler sorun yaratmadı. Bu insanların çoğunun adını bile duymadım. Kim oldukları hakkında hiçbir fikrim yok. Başkan Trump’tan nefret eden 10 kişiyi bulup çıkaralım diyorlar” ifadelerini kullandı.
Temsilciler Meclisi’nde azil soruşturması kapsamındaki oturumların gelecek hafta kamuya açık olması bekleniyor. Demokratlar bu oturumların ABD kamuoyunun ilk ağızdan bilgilenmesi açısından önemli olduğunu söylüyor. Başkan Trump da Demokratlar’ı bu konuda eleştirdi. “Kamuya açık oturumların yapılmıyor olması gerekiyor. Bu bir uydurma” dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum