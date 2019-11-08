Trump: ‘Benden Nefret Edenleri İfade Vermeye Çıkarıyorlar’ 

Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında dinlenen iki yetkilinin daha ifadelerinin dökümü yayınlandı. Başkan Trump, ifade veren isimler için “Kim olduklarını bilmiyorum. Benden nefret edenleri bulup çıkarıyorlar” yorumunu yaptı.

İfadelerinin dökümü yayınlanan yetkililerden biri, Başkan Trump’ın Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Avrupa ve Rusya işlerinden sorumlu üst düzey eski direktör Fiona Hill, diğeri de şu anda hala Beyaz Saray’da Ulusal Güvenlik Konseyi’nde görevli Ukrayna uzmanı Alexander Vindman.

Azil soruşturmasını yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun açıkladığı döküme göre Vindman, daha önce Trump’ın kampanyasına bağışta bulunduğu bilinen ABD’nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland’ın 10 Temmuz’da Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıda sarf ettiği sözlerde bir muğlaklık olmadığını belirtti.

Vindman, “Biden’lar konusunda var olmayan bir soruşturma açılmasını istiyordu. Hiçbir belirsizlik yoktu” dedi. Beyaz Saray yetkilisi, ABD’nin AB büyükelçisinin Ukraynalı yetkililere Biden’ların soruşturulması için baskı yaptığını duyduğunu söyledi.