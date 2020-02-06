Trump: "Benim başıma gelenleri başka başkanlar kaldırabilir miydi bilmiyorum"

Trump: "Benim ba\u015f\u0131ma gelenleri ba\u015fka ba\u015fkanlar kald\u0131rabilir miydi bilmiyorum" window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Migren a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 en \u00e7ok ge\u00e7irecek do\u011fal y\u00f6ntemler nelerdir?PARTNER Z\u00fcmr\u00fcd\u00fc Anka'n\u0131n Z\u00fcmr\u00fct'\u00fcn\u00fc g\u00f6ren g\u00f6zlerine inanamad\u0131! \u00d6yle bir k\u0131yafet giydi ki...Alkol \u015febekeye kar\u0131\u015ft\u0131, musluklardan 'su gibi' akt\u0131!
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