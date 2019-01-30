Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisinin öldürülmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın talimat verdiğini iddia ederek, “Eğer bana bir şey olursa Donald Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı İvan Duque sorumludur.” dedi.

Maduro, Rus Ria haber ajansına verdiği röportajda, Rusya ile askeri alanın yanı sıra petrol ve gaz konularında da iş birliği yürüttüklerini belirtti.

ABD’nin Venezuela’nın varlıklarının bir kısmının kontrolünü Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio’ya vererek uluslararası yasaları tamamen ihlal ettiğini, bu varlıkların Venezuela halkının olduğunu söyleyen Maduro, bu durumdan zaferle çıkacaklarına emin olduğunu bildirdi.

Maduro, kendisine suikast yapılmasını bekleyip beklemediğiyle ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“Birincisi benim kaderim Tanrı'nın elindedir. Ben Hristiyan'ım. Tanrı'nın korumasına inanıyorum. Venezuela halkı beni her zaman koruyor. Bizim iyi bir istihbarat servisimiz var fakat kuşkusuz (ABD Başkanı) Donald Trump benim öldürülmem için talimat verdi. Kolombiya hükümetine, Kolombiya mafyasına beni öldürmelerini söyledi. Eğer bana bir şey olursa Donald Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı İvan Duque sorumludur.”