Trump Berlin Büyükelçisini Vekaleten İstihbaratın Başına Atadı

Grenell, eski Başkan Barack W. Bush döneminde ABD’nin BM Daimi Temsilcisi’nin İletişim ve Kamu Diplomasisi Direktörü olarak görev yapmıştı. Grenell, köşe yazarlığı ve televizyon yorumculuğu da yaptı.

Grenell’in, ulusal istihbarat direktörlüğü görevini vekaleten yürüteceği için Senato’dan onay alması da gerekmiyor. Trump’ın bu nedenle Grenell’i seçmiş olabileceği yorumları yapılıyor.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), ABD’deki tüm istihbarat camiasının çatı dairesi işlevi görüyor ve İç Güvenlik Bakanlığı’yla yakın çalışma yürütüyor.

Trump yeni atamayla ilgili Twitter üzerinden yaptığı kısa açıklamada, “Rick, ülkemizi fazlasıyla iyi temsil etti ve onunla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadesini kullandı.

Başkan Donald Trump, ulusal istihbarat direktörlüğüne vekaleten ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell’i atadığını açıkladı. İstihbarat camiasında daha önce doğrudan hiçbir deneyimi olmayan Grenell, Trump’ın en sıkı destekçilerinden biri konumunda.

Özellikle Çin telekomünikasyon devi Huawei’yle iş yapmanın yol açtığını savunduğu tehlikeler üzerinde sık sık mesajlar veren Grenell, Almanya’yı da, ürünlerine Pekin’in girişimiyle casusluk yazılımı eklediği şüpheleri nedeniyle Huawei’nin müşterisi olmamaya çağırıyor.

Grenell, ulusal istihbarat direktörlüğünü yine vekaleten yürüten Joseph Macguire’dan görevi devralacak. Macguire da, geçen Temmuz ayında Trump tarafından işine son verilen Dan Coats’un yerine gelmişti.

Bu arada Grenell da bir açıklama yaparak, Trump’ın kendisini bu göreve daimi olarak aday göstermeyeceğini belirtti. Grenell Twitter’dan, “Başkan, adayını (ben değilim) yakında açıklayacak” diye yazdı.

Grenell’in hem ulusal istihbarat direktörlüğü hem de ABD’nin Berlin Büyükelçiliği görevini aynı anda yürüteceği belirtiliyor.

