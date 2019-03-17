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"Trump, 'beyaz ırkçılığa' karşı net mesaj vermeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 19:13 | Son Güncelleme

ABD Kongresinin Müslüman üyelerinden Rashida Tlaib: - "Kendisi (Trump) bize ve ülkeye bundan daha iyisini sunmalı. Çıkıp bu ırkçı saldırıları yüksek sesle ve net bir şekilde kınamalı ve bunlara karşı net mesaj vermeli. ABD Başkanı olarak bu konuda sorumluluk taşıyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresinin iki Müslüman üyesinden biri olan Rashida Tlaib, ABD Başkanı Donald Trump'ın "beyaz ırkçılığa" ve "iç teröre" karşı açık ve net bir mesaj vermesi gerektiğini söyledi.

Amerikan CNN kanalında yayınlanan "Birliğin Durumu" programına katılan Tlaib, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Trump yönetiminin tavrını eleştirdi.

Trump'ın "beyaz ırkçılık yükselişte değil, onlar küçük bir grup" şeklindeki sözlerini sert bir şekilde eleştiren Tlaib, "Sayın Başkan telefonu kaldırıp Adalet Bakanlığını aramalı. O zaman Amerika'da beyaz ırkçılığın yükselişte olduğunu gösteren gerçek verileri görecektir." dedi.

- Trump'a "sorumluğunu yerine getir" çağrısı

"Beyaz ırkçılığın" ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Tlaib, "Kendisi (Trump) bize ve ülkeye bundan daha iyisini sunmalı. Çıkıp bu ırkçı saldırıları yüksek sesle ve net bir şekilde kınamalı ve bunlara karşı net mesaj vermeli. ABD Başkanı olarak bu konuda sorumluluk taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tlaib, Trump'ın "onlar küçük bir grup" diyerek bu sorumluluktan sıyrılamayacağını ifade ederek, "Onlar eliyle birçok ölüm oldu. Sinagogda, siyahilerin kilisesinde ve şimdi de camide. Çıkıp bunlara karşı tepkimizi ortaya koymalıyız ve bu kendisinden (Trump'tan) başlamalı." yorumunu yaptı.

Saldırıların dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları tedirgin etmiş olabileceğine işaret eden Tlaib, "Bu sabah kalktığımda iki esmer ve Müslüman çocuğuma daha sıkı sarıldım. Bir anne olarak çocuklarınızın bu durumu anlamasına yardım etmek gerçekten çok zor." şeklinde konuştu.

- "Kongredeki iki partide de İslamofobi mevcut"

Öte yandan Tlaib, ABD Kongresindeki her iki partide de hala İslamofobik eğilimlere sahip temsilciler ve senatörler olduğunu söyledi.

Tlaib, Kongrenin diğer Müslüman üyesi Ilhan Omar'a yapılanların haksızlık olduğunu vurgulayarak, ABD'de bu Müslüman karşıtı tutumlara hiçbir şekilde yer olmaması gerektiğini belirtti.

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch kentindeki Hagley Park bölgesinde cuma günü iki camiye cuma namazı esnasında Avustralya vatandaşı terörist Brenton Tarrant tarafından silahlı saldırılar düzenlenmiş, saldırılarda 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Rashida Tlaib Yeni Zelanda

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