"Trump, 'beyaz ırkçılığa' karşı net mesaj vermeli"

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresinin iki Müslüman üyesinden biri olan Rashida Tlaib, ABD Başkanı Donald Trump'ın "beyaz ırkçılığa" ve "iç teröre" karşı açık ve net bir mesaj vermesi gerektiğini söyledi.

Amerikan CNN kanalında yayınlanan "Birliğin Durumu" programına katılan Tlaib, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Trump yönetiminin tavrını eleştirdi.

Trump'ın "beyaz ırkçılık yükselişte değil, onlar küçük bir grup" şeklindeki sözlerini sert bir şekilde eleştiren Tlaib, "Sayın Başkan telefonu kaldırıp Adalet Bakanlığını aramalı. O zaman Amerika'da beyaz ırkçılığın yükselişte olduğunu gösteren gerçek verileri görecektir." dedi.

- Trump'a "sorumluğunu yerine getir" çağrısı

"Beyaz ırkçılığın" ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Tlaib, "Kendisi (Trump) bize ve ülkeye bundan daha iyisini sunmalı. Çıkıp bu ırkçı saldırıları yüksek sesle ve net bir şekilde kınamalı ve bunlara karşı net mesaj vermeli. ABD Başkanı olarak bu konuda sorumluluk taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.