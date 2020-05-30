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Trump: Beyaz Saray'da bir MAGA gecesi olacak

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2020 17:37 | Son Güncelleme

ABD’nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken boğularak öldürülen George Floyd için Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolara ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, “Bugün, anladığım kadarıyla Beyaz Saray'da bir MAGA gecesi olacak?” ifadelerini kullandı.

Trump: Beyaz Saray'da bir MAGA gecesi olacak

ABD'nin Minnesota eyaletinde polisin gözaltına aldığı sırada ‘boğarak’ öldürdüğü siyahi George Floyd için ABD’nin çok sayıda eyaletinde ve kentinde protestolar sürüyor.

BEYAZ SARAY ÖNÜNDE GÖSTERİCİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

Başkent Washington DC’de, Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolarda, göstericiler ile polis arasında arbedeler de yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolara ilişkin ABD Gizli Servisi’ni överek, “Daha güvende hissedemezdim” ifadelerini kullandı.

"BEYAZ SARAY'DA MAGA GECESİ OLACAK"

Trump daha sonra ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Beyaz Saray'daki profesyonelce yönetilen sözde 'protestocularla' George Floyd'un anısının pek bir ilgisi yoktu. Sadece sorun yaratmak için oradaydılar. Gizli Servis onlarla kolayca başa çıktı. Bugün, anladığım kadarıyla Beyaz Saray'da bir MAGA gecesi olacak???" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, “Bunlar, George Floyd ile alakası olmayan “Organize Gruplar”. Üzücü!” ifadelerini kullandı.

"MAGA GECESİ" İFADESİ ÇAĞRI OLARAK YORUMLANDI

Trump'ın seçim sloganı olan Make America Great Again (Amerika'yı yeniden büyük yap) kısaltması olan MAGA gecesi ifadesi, Trump'ın kendi destekçilerini Beyaz Saray önüne çağırması şeklinde yorumlandı.

maga


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