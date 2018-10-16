Trump, Beyaz Saray'da 'eski başkanlar' tablosunda

Tablo, Trump'ın Beyaz Saray'da CBS televizyonuyla yaptığı röportaj sırasında izleyiciler tarafından fark edildi.
Resimde Trump, eski Cumhuriyetçi başkanlar Abraham Lincoln, Ronald Reagan ve Richard Nixon'la oturuyor.
Independent Journal Review editörü Josh Billinson, tabloyu Twitter'da paylaşan ilk kişilerden biri oldu.
Cumhuriyetçiler Kulübü adlı resim, ressam Andy Thomas'a ait. Missouri'de yaşayan Thomas, Time dergisine, eserinin Beyaz Saray'da sergilenmesine çok şaşırdığını söyledi.
Tabloyu Trump'a Cumhuriyetçi Kongre üyesi Darrell Issa'nın hediye ettiği söyleniyor.
Thomas, "Çoğu zaman, başkanlara verilen hediyeler sergilenmez, bir dolaba sıkıştırılır. Benim tablomun sergilenmesi gerçekten büyük bir ödül" dedi.
Andy Thomas, tarihi kişilik ve olaylarla ilgili resimleriyle tanınıyor. Thomas'ın bu tablosunun Demokrat başkanlar versiyonu da var.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar, resmi "ucuz" bulduğunu söylerken bazıları da ressamı övdü. Bir sosyal medya kullanıcısı İngiliz oyuncu ve komedyen Steve Coogan'ın ünlü karakterine gönderme yaparak "Alan Partridge ABD Başkanı olsaydı, o da kendi tablosunu böyle asardı" dedi.
Tabloda photo-shop'la değişiklikler yapanlar da oldu.
VAN GOGH YERİNE ALTIN KLOZET
Donald Trump Ocak'ta Beyaz Saray'da sergilemek için Guggenheim Müzesi'nden Van Gogh'un Karlı Mazara tablosunu ödünç almak istemişti.
Müze Trump'ın bu istediğini geri çevirdi ve yerine koleksiyonundaki bir altın klozeti vermeyi önerdi.
Son dakika! Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!
Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı
Türkiye'nin yüreğini yakan olayda flaş gelişme
Yargıtay'dan milyonlarca veliyi ilgilendiren flaş karar! Sınıfa izinsiz girdi, ceza yedi...
Kriz aşılacak mı? Yeni bir şans olabilir
Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Okuyucu Yorumları 0 yorum