Trump: Beyaz Saray'da 4 yıl daha kazanacağız, sonra da belki bir 4 yıl daha isteriz

ABD Başkanı ve 3 Kasım'daki başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Nevada eyaletinde birkaç farklı noktada seçim mitingi yaptı.

Seçimi kazanırsa 4 yıl daha başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump, Henderson şehrindeki konuşmasında "Belki sonra 4 yıl daha isteriz" dedi:

"51 gün sonra Nevada'yı kazanacağız. Beyaz Saray'da da 4 yıl daha kazanacağız. Bu 4 yıldan sonra da belki bir 4 yıl daha isteriz. Bundan sonrasını da müzakere edeceğiz değil mi?"

ABD'de bir kişi en fazla 4 yıl için ve en fazla iki kez başkan seçilebiliyor.

Trump, 2016'daki başkanlık seçimini kazanmıştı. Bir kez daha seçilirse bu, son dönemi olacak.

Las Vegas'taki konuşması sırasında da Trump, "Bir polis memurunu öldürürseniz idam cezası almalısınız" dedi. Pazar günü ABD'nin Los Angeles kentinde, tuzağa düşürüldükleri açıklanan iki polis memuru silahla vurularak ağır yaralanmıştı.

Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğini de hatırlattı:

"Başkanınızı geçen hafta içinde iki farklı konuyla ilgili Nobel Ödülü'ne aday gösterdiler."