Trump Beyaz Saray'da İftar Verdi

Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika’da yaşayan müslümanların temsilcileri ve müslüman ülkelerin büyükelçilerine Beyaz Saray’da iftar yemeği verdi. Bu Trump’ın ikinci iftar daveti oldu. Yemeğe Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence de katıldı.

İftar yemeği öncesinde kısa bir konuşma yapan Trump, son dönemde Yeni Zelanda ve Sri Lanka’da yaşanan saldırılara atıfta bulundu. Ramazan ayının özel bir ay olduğuna değinen Trump, “Ramazan aileleri, komşuları ve topluluk biraraya getiren bir zaman. Ramazan aynı zamanda umudun, hoşgörünün ve huzurun ayı. Bizleri de biraraya getiren bu ruhtur” dedi.

Trump, dünyanın çeşitli yerlerinde aralarında müslümanların da hedef alındığı saldırılara değinirken de “Kalplerimiz Yeni Zelanda’da hayatını kaybeden müslümanlar ve Sri Lanka’da, California’da ve Pittsburgh’da hayatını kaybeden tanrıya inanan hristiyan ve yahudilerle birlikte. Onların değerli anıları için terörizmin şeytanlarını defetmek konusunda kararlıyız böylece insanlar korkmadan inançlarını kalplerinde hissederek yaşayabilecekler.