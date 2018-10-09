HABER

Trump, Beyaz Saray'da Nikki Haley'le biraraya geldi

09.10.2018 18:15 | Son Güncelleme

Trump, Beyaz Saray'da Nikki Haley'lşe biraraya geldi

Trump, Beyaz Saray'da Nikki Haley'le biraraya geldi

Trump, istifasını açıklayan Nikki Haley için "İnanılmaz bir iş çıkardı, harika bir insan. Başından bu yana bizimle BM’de ve kampanyada çalıştı. 6 ay önce '2 yıl sonunda ara vermek istiyorum' demişti" dedi.

Trump, Haley için sözlerini şöyle sürdürdü: "Birlikte birçok sorunu çözdük, bir çoğunu da çözme aşamasındayız. Kuzey Kore konusunda ilerleme kaydettik. Senin adına mutluyuz, ama ayrıldığın için üzgünüz. Seni özleyeceğiz, harika iş çıkardın, sana bunun için teşekkür ediyoruz."

Nikki Haley ise "2 yıl içinde dış politikada yaşananlara bakın. Amerika saygı görüyor. Yaptığımız şeyler hoşlarına gitmeyebilir ama Amerika saygı görüyor. BM Bütçesini daha da güçlendirdik ve verimli hale getirdik" dedi ve Trump yönetiminin İsrail Büyükelçliğini Tel Aviv’e taşıma kararını savundu.

Haley, Başkanın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump’ı övdü ve “Perde arkasından çok çaba sarf ediyorlar, keşke yaptıklarını herkes görebilse ve anlayabilse” dedi.

Haley, 2020 Başkanlık yarışında aday olmayacağını da söyledi ve "İstifamda kişisel bir sebep yok. Bazen başka insanların gelmesi ve dönüşüm içinde kendi enerjilerini getirmesi iyidir. Ben de zamanının geldiğini düşündüm" dedi.

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battıDenizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı
Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında merak edilenlerKayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti

Papa çocuk istismarı skandalından şeytanı sorumlu tuttu

Papa çocuk istismarı skandalından şeytanı sorumlu tuttu

First Lady'den şaşırtan itiraf: Trump tweet atmasın diye...

First Lady'den şaşırtan itiraf: Trump tweet atmasın diye...

Yapay zeka versiyonunuzun yerinize kararlar almasını ister miydiniz?

Yapay zeka versiyonunuzun yerinize kararlar almasını ister miydiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.