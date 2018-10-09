Trump, Beyaz Saray'da Nikki Haley'le biraraya geldi

Trump, istifasını açıklayan Nikki Haley için "İnanılmaz bir iş çıkardı, harika bir insan. Başından bu yana bizimle BM’de ve kampanyada çalıştı. 6 ay önce '2 yıl sonunda ara vermek istiyorum' demişti" dedi.
Trump, Haley için sözlerini şöyle sürdürdü: "Birlikte birçok sorunu çözdük, bir çoğunu da çözme aşamasındayız. Kuzey Kore konusunda ilerleme kaydettik. Senin adına mutluyuz, ama ayrıldığın için üzgünüz. Seni özleyeceğiz, harika iş çıkardın, sana bunun için teşekkür ediyoruz."
Nikki Haley ise "2 yıl içinde dış politikada yaşananlara bakın. Amerika saygı görüyor. Yaptığımız şeyler hoşlarına gitmeyebilir ama Amerika saygı görüyor. BM Bütçesini daha da güçlendirdik ve verimli hale getirdik" dedi ve Trump yönetiminin İsrail Büyükelçliğini Tel Aviv’e taşıma kararını savundu.
Haley, Başkanın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump’ı övdü ve “Perde arkasından çok çaba sarf ediyorlar, keşke yaptıklarını herkes görebilse ve anlayabilse” dedi.
Haley, 2020 Başkanlık yarışında aday olmayacağını da söyledi ve "İstifamda kişisel bir sebep yok. Bazen başka insanların gelmesi ve dönüşüm içinde kendi enerjilerini getirmesi iyidir. Ben de zamanının geldiğini düşündüm" dedi.
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