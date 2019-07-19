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Trump, Beyaz Saray’da senatörlerle ‘Türkiye’ toplantısı yapacak iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2019 23:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemlerini alması konusu üzerine Cumhuriyetçi senatörlere görüşme çağrısında bulunduğu iddia edildi.ABD merkezli The Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemlerini alması konusu üzerine Cumhuriyetçi senatörlere görüşme çağrısında bulunduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemlerini alması konusu üzerine Cumhuriyetçi senatörlere görüşme çağrısında bulunduğu iddia edildi.

ABD merkezli The Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemlerini alması konusu üzerine Cumhuriyetçi senatörlere görüşme çağrısında bulunduğunu iddia etti. ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray’ın üst düzey yetkililerine dayandırılan haberde toplantının önümüzdeki hafta Salı günü yapılmasının planlandığı öne sürüldü.

Dün Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Beyaz Saray’da görüşen Donald Trump, Türkiye’ye S-400 krizi sebebi ile yaptırım yapılıp yapılmayacağı konusuyla ilgilendiklerini belirterek, "O konuya bakıyoruz, birçok sebepten dolayı çok zor bir durum. Bir önceki yönetimde bunlar daha iyi yapılabilirdi. Önceki yönetim Türkiye konusunda çok büyük hata yaptı. Bu çok kötüydü. Yaptırım konusunda henüz bir açıklamamız yok" ifadelerini kullanmıştı.

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