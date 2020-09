Trump Beyaz Saray'da Sırbistan ve Kosova Liderlerini Ağırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da Kosova Başbakanı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı’nı ağırlayacak. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada liderlerle Trump’ın Oval Ofis’te görüşeceği belirtildi.

Beyaz Saray açıklamasında, Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’in görüşmeler sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’la birlikte üçlü bir imza törenine katılacakları belirtildi. Ancak imzalanacak olan belge hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

ABD’nin evsahipliğinde yapılan Sırbistan Kosova görüşmeleriyle ilgili olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, görüşmelerin ilk gününde kendisinin önüne taslak bir anlaşma konduğunu söyledi. Anlaşmanın karşılıklı tanınma anlamına geldiğini belirten Vučić, bunun reddettiğini açıkladı.

Başkan Trump’ın Kosova ve Sırbistan arasındaki barış görüşmeleri için görevlendirdiği özel temsilcisi Richard Grenell, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu taslak anlaşma iddiasının doğru olmadığını belirtti.

