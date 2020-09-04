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Trump Beyaz Saray'da Sırbistan ve Kosova Liderlerini Ağırlayacak

04.09.2020 13:53 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da Kosova Başbakanı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı’nı ağırlayacak

Trump Beyaz Saray'da Sırbistan ve Kosova Liderlerini Ağırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da Kosova Başbakanı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı’nı ağırlayacak. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada liderlerle Trump’ın Oval Ofis’te görüşeceği belirtildi.

Beyaz Saray açıklamasında, Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’in görüşmeler sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’la birlikte üçlü bir imza törenine katılacakları belirtildi. Ancak imzalanacak olan belge hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

ABD’nin evsahipliğinde yapılan Sırbistan Kosova görüşmeleriyle ilgili olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, görüşmelerin ilk gününde kendisinin önüne taslak bir anlaşma konduğunu söyledi. Anlaşmanın karşılıklı tanınma anlamına geldiğini belirten Vučić, bunun reddettiğini açıkladı.

Başkan Trump’ın Kosova ve Sırbistan arasındaki barış görüşmeleri için görevlendirdiği özel temsilcisi Richard Grenell, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu taslak anlaşma iddiasının doğru olmadığını belirtti.

have never come and will never come from the White House."

Kosova Başbakanı Hoti’yse kendisine bu tarz bir anlaşma sunulup sunulmadığına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak Kosova’ya zarar verecek bir anlaşmanın önlerine gelmediğini Beyaz Saray’dan da asla böyle birşeyin gelmeyeceği yorumununda bulundu.

Taraflar arasında yapılan ilk gün görüşmelerinin ardından Grenell, yine Twitter hesabından “ Son derece yapici bir gün oldu. Umutluyum” mesajını paylaştı.

Daha önce Ulusal güvenlik Danışmanı Robert O’Brien da görüşmelerle ilgili olumlu yorumlarda bulunmuştu.

O’Brien açıklamasında ayrıca American Financial Corporation for International Development, the Millennium Challenge Corporation ve American Export-Import Bank’a da görüşmelere katıldıkları için teşekkür etti.

O’Brien da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda görüşmelerin çok iyi geçtiğini ve gerçek anlamda bir ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’la yapılacak görüşmenin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Kosova Başbakanı ayrı ayrı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla bakanlık binasında görüşecekler.

2008 yılında Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı Sırbistan resmi olarak tanımıyor. Sırbistan’I resmi olarak Rusya ve Çin de tanımıyorlar.

Buna karşın ABD ve BM’nin 100’den fazla ülkesi Kosova’yı bağımsız bir devlet olarak atnıyor. Avrupa Birliği’nde de Slovakya, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Romanya ve İspanya Kosova’yı bağımsız bir ülke olarak tanımıyor.

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