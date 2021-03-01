Trump: Beyaz Saray'ı geri alacağız

Seçime hile karıştığı iddiasını sürdüren Trump, 2024'teki başkanlık seçimlerine aday olabileceğini söyledi.ABD'nin eski başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da Joe Biden karşısında kaybettiği seçimlerin ardından ilk kez kalabalık bir gruba seslenerek 2024 yılındaki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olabileceği mesajı verdi.

Orlando'da Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında konuşan Trump, 2020 seçimlerini kendisinin kazandığı yönündeki iddiasını sürdürerek 2022'de Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinde kendi döneminde kaybedilen çoğunluğun yeniden ele geçirilmesine yardımcı olacağı sözünü verdi.

"Sizlerin yardımıyla Temsilciler Meclisini geri alacağız, Senato'yu geri kazanacağız ve ardından Cumhuriyetçi bir Başkan Beyaz Saray'a muhteşem bir dönüş yapacak" diyen Trump gülerek "Merak ediyorum kim olacak! Kim, kim, kim olacak? Merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Seçimlere hile karıştığı ve gerçek kazananın kendisi olduğu iddialarını yineleyen Trump, "Beyaz Saray'ı kaybettiler. Ama kim bilir? Onları üçüncü kez yenmeye karar verebilirim" dedi.