HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump: Beyaz Saray'ı geri alacağız

Trump: Beyaz Saray'ı geri alacağız

01.03.2021 09:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump: Beyaz Saray'ı geri alacağız

ABD'nin eski başkanı Trump, kaybettiği 3 Kasım seçimleri sonrasında ilk kez kalabalıklara seslendi.

Seçime hile karıştığı iddiasını sürdüren Trump, 2024'teki başkanlık seçimlerine aday olabileceğini söyledi.ABD'nin eski başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da Joe Biden karşısında kaybettiği seçimlerin ardından ilk kez kalabalık bir gruba seslenerek 2024 yılındaki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olabileceği mesajı verdi.

Orlando'da Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında konuşan Trump, 2020 seçimlerini kendisinin kazandığı yönündeki iddiasını sürdürerek 2022'de Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinde kendi döneminde kaybedilen çoğunluğun yeniden ele geçirilmesine yardımcı olacağı sözünü verdi.

"Sizlerin yardımıyla Temsilciler Meclisini geri alacağız, Senato'yu geri kazanacağız ve ardından Cumhuriyetçi bir Başkan Beyaz Saray'a muhteşem bir dönüş yapacak" diyen Trump gülerek "Merak ediyorum kim olacak! Kim, kim, kim olacak? Merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Seçimlere hile karıştığı ve gerçek kazananın kendisi olduğu iddialarını yineleyen Trump, "Beyaz Saray'ı kaybettiler. Ama kim bilir? Onları üçüncü kez yenmeye karar verebilirim" dedi.

"Biden ülkeyi komünizme sürüklüyor"

Biden'ın görevdeki ilk haftalarındaki icraatını sert dille eleştiren Trump, "Bu, modern tarihte tüm başkanlar arasında en felaket ay oldu" diyerek Biden'ın istihdam, aile, sınır güvenliği, enerji, kadın ve bilim politikalarını eleştirdi.

Biden'ı komşu Meksika'ya sınırı açarak sayısız göçmeni ülkeye almakla suçlayan Trump, Demokrat Başkan'ın ülkeyi "radikal sol" politikalarla "sosyalizm", hatta "komünizm"e sürüklediğini ileri sürdü.

"Yeni parti kurma planım yok"

Demokratların 6 Ocak'ta Trump taraftarlarının Kongre'ye düzenlediği baskınla ilgili başlattığı azil sürecine bazı Cumhuriyetçi senatörlerin de destek vermesi partide bölünmeye yol açmıştı. Trump, iki partiden oluşan ABD siyasi sisteminde üçüncü bir parti kurma olasılığı ile ilgili tartışmalara da değinerek bu konuyu danışmanlarıyla istişare ettiğini ve bu yönde planları bulunmadığını söyledi. Trump, "Yeni parti kurmayacağız. Cumhuriyetçi partimiz var. Partiyi birleştirip her zamankinden daha güçlü hale getireceğiz. Yeni bir parti kurmuyorum" dedi.

Joe Biden Başkanlık seçimlerini 7 milyon oyu aşkın farkla kazanmış ve ABD'nin yeni başkanı olarak 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamıştı.

rtr,AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
Bu yılın Güzellik Kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi!Bu yılın Güzellik Kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi!
Instagram biyografi şekilleri, bio için şekil ve yazılarInstagram biyografi şekilleri, bio için şekil ve yazılar

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

ABD'nin dış politika planı gün yüzüne çıktı: Dünya karışacak!

ABD'nin dış politika planı gün yüzüne çıktı: Dünya karışacak!

Kız öğrenciler kaçırılmaya devam ediyor, okullar kapatılıyor!

Kız öğrenciler kaçırılmaya devam ediyor, okullar kapatılıyor!

Ermenistan yenilgiye doymuyor: Asker yığıyorlar

Ermenistan yenilgiye doymuyor: Asker yığıyorlar

Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi

Bu yılın Güzellik Kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi!

Günlerdir konuşulan raporda ilginç gelişme: Üç isim silindi

Günlerdir konuşulan raporda ilginç gelişme: Üç isim silindi

Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü

Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.