Trump: ''Beyrut’taki Patlama Saldırı Gibi Görünüyor''

Başkan Donald Trump, Salı günkü basın toplantısına Lübnan’ın başkenti Beyrut'taki patlamaya değinerek başladı. Lübnan halkına taziye dileklerini ileten Trump, ABD’nin Lübnan’a destek vermeye hazır olduğunu kaydetti, ‘‘Trump yardım etmek için orada olacağız’’ dedi ve patlama için ‘‘Çok korkunç bir saldırı gibi görünüyor’’ sözlerini kullandı. Lübnanlı yetkililerse patlamanın liman bölgesindeki bir depoda uzun yıllardır tutulan tehlikeli maddelerin patlaması sonucu meydana geldiği açıklamasını yapmıştı. Trump’ın patlamadan ‘‘saldırı’’ olarak söz etmesi basın toplantısının soru-cevap kısmında gazeteciler tarafından gündeme getirildi ve ‘‘Saldırı olduğundan emin misniz?’’ diye soruldu. Trump, ‘‘Bazı generallerimiz bunun sanayi patlaması tarzı bir durum olamayacağı görüşünde. Şu aşamada onlar da çok iyi bilmeseler de durum böyle görünüyor’’ ifadelerini kullandı. ‘‘Demokratlar kötü yönetilen eyaletleri kurtarma çabasında’’ Corona virüsü salgınının ardından çok sayıda Amerikalı işlerini kaybetti. Gözler Demokratlar ve Beyaz Saray arasında görüşmeleri devam eden dördüncü yardım paketine çevrilmiş durumda. Başkan Trump geçen hafta süresi dolan işsizlik yardımlarının yeniden verilmesinin yanı sıra bordro vergisi kesintisi ve kirasını ödeyemeyenlerin tahliye edilmesinin önlenmesi gibi konularda da çalıştıklarını kaydetti. Demokratlar’la bu konuları görüştüklerini ve onlara çok sayıda alternatif sunduklarını söyleyen Trump, Demokratlar’ı, uzun yıllardır kötü yönetilen eyaletleri kurtarmak için milyarlarca dolar istemekle suçladı.

Kongre, salgının ilk döneminde 3 trilyon dolarlık yardım paketini kabul etmişti. Ancak bu paketin sağladığı haftalık 600 dolar tutarındaki işsizlik yardımının süresi geçen hafta Cuma günü doldu. Demokratlar, haftada 600 dolarlık işsizlik yardımını sürdürecek ve eyaletlerle yerel yönetimlere 1 trilyon dolara yakın destek verecek toplamda 3 trilyon dolarlık bir paket için baskı yapıyor. Beyaz Saray ve Demokratlar arasındaki müzakerelere katılmayan Senato’daki Cumhuriyetçiler ise 1 trilyon dolarlık bir paket önerdi. Paket, haftalık 600 dolar olan işsizlik yardımının 200 dolara indirilmesini öngörüyor. Cumhuriyetçiler, haftada 600 dolarlık işsizlik yardımına eyaletlerin işsizlik yardımının da eklenmesinin, işlerini kaybedenlerin daha düşük maaşlı işlere girmek istememelerine neden olduğunu savunuyor. ‘‘Florida iyi bir vali tarafından başarıyla yönetiliyor’’ Sık sık posta yoluyla oy kullanmanın yolsuzluğa neden olacağı uyarısında bulunan Trump, Salı günü yazdığı bir Twitter mesajında Florida eyaletini posta yoluyla oy kullanması için teşvik etmişti. Trump’a basın toplantısında Florida’yı bu konuda neden diğer eyaletlerden farklı tuttuğu da soruldu. Trump, Florida eyaletinin iyi bir vali tarafından başarıyla yönetildiğini söyledi. Florida’nın yıllardır uzaktan oy kullanma sistemi üzerine çalıştığını belirten Trump, buradaki sistemin çok iyi ve güvenilir olduğunu, posta hizmetinin de çok hızlı olduğunu kaydetti.

Başkan, daha önce yazdığı bir Twitter mesajında posta yoluyla oy kullanılmasının yaygınlaştırılması nedeniyle seçimlerin ABD tarihinin en kusurlu seçimleri olacağı kaygısını dile getirmiş ve ‘‘İnsanlar düzgün, güvenli ve emniyetli biçimde oy kullanabilene kadar seçimler ertelense?” diye yazmıştı. Trump daha sonraki açıklamalarında seçim tarihinin değişmesini istemediğini ancak oy pusulalarının kaybolduğunu ve hileli bir seçim yapıldığını da görmek istemediğini söylemişti. Trump, Temsilciler Meclisi dağılımını da etkileyen New York önseçimlerini örnek göstermiş ve ‘‘Altı hafta geçmesine rağmen sonucu hala bilmiyorlar, herhalde seçimin tekrar edilmesi gerekecek’’ demişti. Başkan Trump, Nevada’da Demokrat eyalet meclisi üyelerinin Pazar günü 3 Kasım seçimleri öncesinde tüm eyalet sakinlerine posta yoluyla oy kullanabilmeleri için oy pusulası gönderme kararı almasının ardından Nevada’daki kararı mahkemeye taşımaya hazırlandıklarını da belirtmişti. ‘‘TikTok’un satışından ABD’nin de faydalanması gerekir’’