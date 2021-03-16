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  4. Trump, Biden ailesini yolsuzlukla suçlamıştı! ABD istihbaratından çarpıcı rapor

Trump, Biden ailesini yolsuzlukla suçlamıştı! ABD istihbaratından çarpıcı rapor

16.03.2021 23:35 | Son Güncelleme:
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Trump, Biden ailesini yolsuzlukla suçlamıştı! ABD istihbaratından çarpıcı rapor

ABD istihbaratının hazırladığı raporda, Rusya ile İran'ın 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerine "dezenformasyon yoluyla" etki etmeye çalıştığı savunuldu. Raporda ayrıca Biden ailesi ile Ukrayna arasında olduğu iddia edilen bazı finansal işlemlerle ilgili haberlerde Moskova'nın parmağının olduğu öne sürüldü.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan 15 sayfalık değerlendirme raporunda, Rusya'nın Demokrat aday Joe Biden'a karşı "dezenformasyon" içeren iddiaları yaydığı ifade edildi.

MOSKOVA'NIN PARMAĞI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Raporda, Biden ailesi ile Ukrayna arasında olduğu iddia edilen bazı finansal işlemlerle ilgili haberlerde Moskova'nın parmağının olduğu öne sürüldü, söz konusu iddialarla Biden'ın adaylığının yıpratılmaya çalışıldığı belirtildi.

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TRUMP ZELENSKİY'DEN ARAŞTIRMASINI İSTEMİŞTİ

ABD Eski Başkanı Donald Trump seçim öncesinde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki finansal işlemlerinin soruşturulması için Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmenin basına yansıması ile birlikte ABD'de Trump'ın görevi kötüye kullanması iddiasıyla azil süreci başlatılmıştı.

İran'ın da Donald Trump aleyhindeki bazı "dezenformasyon kampanyalarını" yürüttüğü öne sürülen raporda, Çin'in ABD ile ilişkilerinde istikrar arayışında olduğu ve seçimlere müdahale etme gibi bir amaç taşımadığını sonucuna ulaşıldığı değerlendirmesine yer verildi.
Raporda, Rusya ve İran ölçeğinde olmasa da Venezuela, Küba ve Hizbullah'ın da seçimlere etki etmeye yönelik girişimler içinde oldukları sonucuna ulaşıldığı bilgisi de paylaşıldı.

3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Biden kazanmış ve 20 Ocak'ta göreve başlamıştı. (AA)

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