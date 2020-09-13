Trump-Biden Arasındaki Tartışma Programlarının Galibi Kim Olacak?

Amerika’da seçimlere artık iki aydan az bir süre kaldı. Seçim kampanyaları Corona nedeniyle öncekiler gibi olmayınca televizyon ve sosyal medya bu süreçte daha da ön plana çıkıyor.

İşte böyle bir süreçte iki rakip, Joe Biden ve Donald Trump da ekranlar karşısında ilk defa karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Seçim süreçlerinde adaylar arasındaki tartışma programlarının izlenilirliği ve seçmen üzerindeki etkisi düşünüldüğünde iki isim için de oldukça önemli bir fırsat.

Amerikan halkı bu tartışma programlarında kimin kazançlı çıkacağını düşünüyor, seçimin kaderi değişebilir mi?

Bu açıdan 29 Eylül Amerika’da seçim sürecinde yeni bir dönemeç.

O gün, 3 Kasım’daki seçimlerdeki iki rakip Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden ilk defa ekranlarda yüz yüze kozlarını paylaşacak.

İki partinin kurultaylarının sona ermesinin ardından şimdi kamuoyunun bütün dikkati iki isim arasında yapılacak olan tartışma programlarına çevrilmiş durumda.

Texas Üniversitesi’nden Jennifer Mercieca “Sanırım iki başkan adayı arasında gürültülü bir tartışma bekleyebiliriz” diyor.