Trump - Biden düellosunun ikinci turu iptal

Üçüncü tur, 22 Ekim’de.ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasında 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesi yapılacak televizyon münazarasının ikinci turu iptal edildi. Münazarayı organize eden Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD), Başkan Trump’a geçen hafta Covid-19 teşhisi konulmasının ardından 15 Ekim için öngörülen münazaranın ikinci turunu önlem amaçlı olarak kapalı stüdyo yerine video yoluyla gerçekleştirmeyi planlıyordu. Eski Başkan Yardımcısı Biden bu fikre sıcak bakarken, Trump'ın seçim ekibi ise sanal düelloyu kesin bir dille reddetmişti. Başkanın sağlıklı olduğunu ve Miami'de düzenlenecek münazara için hazır olduğunu belirten Trump'ın ekibi, tartışmanın tıbbi nedenlerle ertelenmesi için hiçbir sebep bulunmadığını savunmuştu.

Başkan adayları seçimlerden önce üç kez televizyon düellosunda karşı karşıya geliyor. CPD, Trump’ın sanal münazarayı geri çevirmesinin ardından yaptığı açıklamada, 15 Ekim'deki ikinci turun iptal olduğunu, bu nedenle komisyonun son turun hazırlıklarına yoğunlaştığı belirtildi. Sonuncu münazaranın 22 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.